Alfa, il nuovo singolo "Testa tra le nuvole pt.2" è già un tormentone

Classe 2000, Andrea de Filippi, in arte Alfa, è una giovane promessa del cantautorato italiano. Nato e cresciuto a Genova, ora studia Economia alla Bocconi di Milano. La sua grande passione è sempre stata la musica: a 8 anni ha iniziato a suonare la chitarra e a 15 a partecipare a contest di freestyle. Si definisce un artista con un cuore indie e sfumature pop.

Alfa è la nuova stella tra i giovani, grazie anche alla sua forte attività sui social. Su Instagram conta 260mila followers mentre su TikTok i numeri raddoppiano, con un seguito di oltre 500mila followers. ALFV è il nome del suo canale Youtube, dove ha all’attivo più di 260mila iscritti. Su questo canale ha iniziato pochi anni fa a pubblicare le sue canzoni, da “Dove sei?“ (3,6 milioni di visualizzazioni, primo successo in rete) a “Il giro del mondo” passando per “Tempo al tempo”, “Testa tra le nuvole pt.1” e “Wanderlust!“.

Il successo per Alfa arriva nell’estate del 2019, quando lancia il singolo “Cin Cin“. Un brano fresco e giovane, proprio come Alfa, che con il suo sorriso timido e il suo ciuffo biondo sa farsi volere bene fin da subito. Il brano è prodotto da Yanomi, sua spalla destra nell’ultimo anno. “Cin Cin” ha collezionato oltre 44 milioni di stream totali, entrando in tutte le classifiche italiane, raggiungendo anche la Top 10 della Viral Global. Ha inoltre ottenuto la certificazione singolo di doppio platino della FIMI/GFK.

Quest’anno Alfa ci riprova e lancia il singolo “Testa tra le nuvole pt.2“, che è diventato fin da subito virale sui social. Il brano promette molto bene ed è stato stremmato più di 8 milioni di volte su Spotify. Già dal primo ascolto entra in testa ed è difficile farlo uscire. È la canzone perfetta per l’estate: un ritornello facile accompagnato da un fischiettio e una base ritmata su cui si può ballare nelle lunghe e calde serate estive.

“Testa tra le nuvole pt.2“ è sicuramente destinato a diventare un tormentone estivo e a scalare le classifiche superando anche gli artisti già affermati del panorama musicale italiano. Staremo a vedere dove arriverà il giovane Alfa, che sta facendosi conoscere in maniera piuttosto rapida.