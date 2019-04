Alexia torna con un nuovo singolo e confessa: "Ho pensato di fermarmi"

“Come la vita in genere“ è il nuovo singolo di Alexia che anticipa il tour internazionale e che arriva dopo un momento particolare della vita della cantante. Il testo del nuovo singolo è stato scritto per lei da Daniele Magro, ex concorrente di X Factor e già autore per Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Marco Mengoni, Raffaella Carrà e tanti altri. La nuova canzone arriva a più di un anno di distanza dalla pubblicazione dell’ultimo album “Quell’altra” e sarà in rotazione radiofonica dal 12 aprile, mentre sarà disponibile nei digital store a partire dal 19 aprile.

Alexia, fra le icone pop della musica italiana e famosa a livello intenazionale grazie ai suoi storici pezzi dance, con questo brano anticipa l’estate e l’inizio di un suo nuovo progetto artistico, che la vedrà impegnata in un tour internazionale che la porterà in Spagna, Romania, Ungheria, Olanda e Polonia. “Come la vita in genere”, prodotto da Davide Tagliapietra, verrà presentato in antepria assoluta il prossimo 12 aprile in occasione della data zero della tourné che prenderà il via da Rapallo, città di mare della sua amata terra d’origine.

Il ritorno di Alexia, che può vantare oltre 5 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, è molto atteso dai suoi fan che in questi mesi la hanno fatto molte domande proprio sui suoi progetti professionali. L’interprete di “Dimmi come” e vincitrice del Festival di Sanremo nel 2003, proprio a loro ha dedicato un lungo post sui social, che sembra anche lo sfogo di un’artista che nel tempo ha visto cambiare molte cose nel panoramam musicale nostrano. Alexia sembra essersi sentita in alcuni momenti confusa e spaesata: “Ad un Artista la paura di non essere all’altezza si ripresenta anche dopo tanti anni di esperienza e di successi, soprattutto se negli anni cambia il mondo intorno a te, musicale, personale, cambia la tua vita”. E poi rivela di aver affrontato tutti i cambiamenti cercando nuove strade e andando comunque avanti, correndo anche il rischio di sbagliare, ma sempre convinta del fatto che la cosa più giusta fosse continaure a credere in sé stessa.

La cantante, che afferma di aver superato questi momenti soprattutto grazie all’affetto dei suoi ammiratori, dichiara di aver pensato, forse, anche alla possibilità di ritirarsi dalla scene: “Sentirsi lontani dalla realtà musicale che ti circonda può rivelarsi un piccolo shock. Ti pone degli interrogativi. E ho riflettuto molto, mi sono ascoltata e posta mille domande, forse ho anche pensato di fermarmi”. Alexia poi spiega di aver ritrovato la voglia e la volontà di ricominciare anche grazie al confronto con i colleghi, che l’hanno fatta ripensare alla sua grande carriera e ai successiottenuti sino ad oggi.

Tra questi molto probabilmente anche l’autore del suo prossimo inedito, che sempre sui social rivela di esser stato da giovanissimo un fan sfegatato di Alessia Aquilani aka Alexia. Daniele Magro spiega anche il senso della canzone da lui composta, definendola come una “seduta d’analista sulla pista da ballo” in cui ha cercato di intepretare Alexia come donna e come artista.