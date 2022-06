Alex Wyse, dopo amici arrivano le pesanti critiche al cantante

Ascolta questo articolo

Chi ha seguito l’ultima edizione di Amici non ha potuto fare a mano di notare Alex Wyse, il giovane cantante il cui nome è Alessandro Rina è stato da subito apprezzato dai prof di canto entrando nel team di Lorella Cuccarini e subito dopo dai numerosi fan che ne hanno apprezzato il talento. L’esperienza ad Amici è stata proficua e ha portato il giovane cantante a conquistare il secondo posto nella categoria canto.

Negli ultimi giorni però sui social è nata una feroce polemica che ha messo in discussione la bravura del cantante e del talent show di Maria de Filippi, Alex infatti ha tenuto un concero a Manfredonia per il concerto radio norba “battiti live” e poco dopo è spuntato un video online in cui il giovane era molto impreciso nell’esecuzione del suo brano; da qui i più cattivi si sono subito scatenati accusando il programma di selezionare allievi poco talentuosi ma di bell’aspetto e di come ormai tutti facciano uso di strumenti per modificare la propria voce.

I fan invece non hanno aspettato a prendere le difese del proprio beniamino facendo notare che è stato uno dei primi eventi dal vivo del cantante, anche l’ex compagno di scuola LDA ha preso le sue difese, definendolo uno dei cantanti più precisi ed intonati del talent e invitando chi lo criticava ad eseguire il brano.

La polemica non sembra destinata a finire in tempi brevi e sul web molti accusano modiche degli audio per screditare il cantante, postando invece video dell’esibizione in cui il cantate esegue il brano “Sogni al cielo” con grande precisione e senza nessun particolare errore.

A dare però un’ulteriore versione sono alcuni ragazzi presenti all’evento di sabato sera, infatti trattandosi di un evento registrato per il concerto itinerante “battiti live” Alex avrebbe eseguito il brano svariate volte, e in una di queste, complice l’emozione, ci sarebbe stata la tanto criticata stonatura. Dal cantante intanto non è trapelata nessuna dichiarazione.