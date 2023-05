Alessandra Mele, la voce italo-norvegese che incanta l’Eurovision 2023

L’eco della vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest continua a risuonare in Italia. Quest’onda d’entusiasmo ha risvegliato l’interesse per il Festival di Sanremo e l’attesa per i rappresentanti italiani Marco Mengoni e Mahmood è alle stelle. Ma, oltre a loro, il palco dell’Eurovision 2023 ospita un altro nome italiano, Alessandra Mele, rappresentante della Norvegia.

Alessandra Mele, una ventunenne italo-norvegese, ha conquistato il pubblico con la sua canzone dance-pop “Queen of Kings“. Questo brano, che promette di far ballare l’Europa, le ha fruttato un disco di platino con 60mila copie vendute e il primo posto nelle classifiche norvegesi. Il successo di Alessandra è frutto della sua passione e del suo talento, ma anche delle sue radici italiane, che risplendono in ogni nota.

L’identità di Alessandra Mele, un ponte tra Italia e Norvegia

Nata a Pietra Ligure, in provincia di Savona, Alessandra è la figlia di un padre italiano e di una madre norvegese. Nonostante abbia vissuto la maggior parte della sua vita in Italia, Alessandra ha deciso di seguire le sue radici materne e di trasferirsi in Norvegia. Questo passaggio ha rappresentato un punto di svolta nella sua carriera musicale, culminato con la partecipazione a The Voice Norvegia nel 2022.

“Queen of Kings”, il singolo che la porta all’Eurovision, è un inno all’autostima e all’importanza di essere se stessi. In una recente intervista, Alessandra ha rivelato di essere bisessuale, sottolineando il coraggio di mostrarsi autentica nonostante le pressioni sociali. La canzone, scritta da lei, è un potente manifesto di liberazione e accettazione, una riflessione profonda sulla sua esperienza personale.

Un elemento distintivo di “Queen of Kings” è l’uso dell’italiano nell’introduzione del brano, un omaggio alle sue radici italiane e un ponte tra le sue due patrie. Questo gesto dimostra la sua volontà di mantenere un legame con l’Italia, nonostante il successo ottenuto in Norvegia. Oltre a essere un successo commerciale, “Queen of Kings” è anche un simbolo della resilienza di Alessandra e della sua capacità di trasformare le difficoltà personali in un messaggio universale di forza e accettazione.

Alessandra Mele porta con sé sul palco dell’Eurovision non solo la Norvegia, ma anche un pezzo d’Italia. Con la sua partecipazione, dimostra che la musica non conosce confini e che la diversità è un valore da celebrare. La sua storia, il suo talento e la sua autenticità rappresentano una ventata di freschezza in questo importante evento musicale.