Alberto Urso pronto per la prima tappa del suo tour: "Sono felice e molto spaventato"

Alberto Urso ha imboccato a piena velocità la strada per il successo: vincitore dell’ultima edizione di “Amici di Maria De Filippi” e attuale coach della squadra Blu di “Amici Celebrities“, ora si appresta a iniziare il suo primo tour, per la goia dei suoi numerosi fan.

Il “Solo Live Tour” avrà inizio domenica 29 settembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma e Urso sarà accompagnato da un’orchestra di 20 elementi. Un’emozione davvero grande per lui, che solo qualche mese fa era un sogno nel cassetto da inseguire e coltivare.

Il tenore ha rilasciato un’intervista al “Corriere della Sera” durante la quale confida il suo stato d’animo: “Sono contentissimo, emozionato, agitato. Sarà il mio primo concerto vero. Già alle prove amo il feeling che si crea con tutti gli altri musicisti, è bello confrontarci, costruire arrangiamenti assieme, sul momento», dichiara all’apice dell’entusiasmo.

Alberto Urso racconta le sue paure e la gratitudine verso Maria De Filippi

Inoltre, parlando del concerto, rivela che sarà un miscuglio di generi musicali che andranno dal pop al rock, al lirico, al jazz: “Ci saranno un po’ tutti i generi che hanno caratterizzato il mio percorso ad “Amici”. L’idea è divertirmi“. Questa decisione è stata presa nonostante alcuni gli consigliassero di seguire un unico genere musicale, ma Urso ha le idee ben chiare e precise: “Mi piace spaziare. Con la musica l’unico concetto che esiste è emozionare”

L’aria da bravo ragazzo che trasmette Urso è confermata anche dalle sue parole, infatti il ragazzo si descrive “un po’ all’antica” e crede molto nei valori: “Sono convinto che alla fine se ti comporti bene e lavori sodo le cose tornano”. Considerando, poi, l’inizio della sua carriera non può non ricordare colei che le ha dato la possibilità di sfondare nel mondo della musica: Maria De Filippi. Ogni giorno si sentono e la considera come una mamma: “Lei è al settimo cielo per tutto quello che mi sta succedendo, davvero contentissima. Non ha smesso di seguirmi, se non fosse per lei non sarei qui adesso“, afferma con tutta la gratitudine di cui è capace.

Alberto Urso: la sua vita è cambiata, ma la famiglia è sempre nel cuore

La sua vita è cambiata, non solo dal punto di vista professionale, ma anche quella di tutti i giorni. Molte persone lo fermano per strada chiedendo una foto con lui e tutto questo affetto lo rende più che felice: “Se potessi fare foto con tutti lo farei, perché è grazie alle persone che ho la forza per fare questo mestiere“. E proprio grazie al suo tour potrà sentire questo affetto ancora più forte, intorno a lui. A breve uscirà anche il suo nuovo disco che, come lui stesso rivela, farà ascoltare a tutta la sua famiglia riunita, in un colpo solo.

La famiglia di Urso è molto unita, ma ormai per lui è tempo di spiccare il volo e così ha deciso di andare a vivere da solo. Si è trasferito a Roma, e la sua casa per ora sono i vari alberghi dove alloggia, la situazione cambierà ad ottobre quando troverà una dimora fissa. Una scelta importante a soli 22 anni, ma ha la consapevolezza che la carriera che ha scelto necessita di spostamenti continui e di indipendenza: “Se voglio fare questo lavoro poi, la mia vita sarà sempre con una valigia“. Infine, ha mantenuto il suo proposito di investire i soldi vinti nello studio: “Sto già studiando tanto grazia a quel premio e intendo continuare a farlo“.