Alberto Urso e il suo primo singolo estivo, tormentone annunciato

Alberto Urso è uno dei cantanti più talentuosi e promettenti degli ultimi anni. Il ragazzo, infatti, col tempo ha avuto modo di associare il suo nome a una garanzia, grazie alle sue immense doti canore da tenore. Dopo la sua ultima esperienza al Festival di Sanremo 2020, oggi Urso appare più pronto che mai per rimettersi in discussione.

Non ha avuto molto tempo a sua disposizione una volta finito Sanremo, per pubblicizzare a dovere il suo disco, per ovvi motivi di restrizione casalinga dettati dal Coronavirus, ma a questo giro Urso vuole riscattarsi ed iniziare alla grande di nuovo il suo lavoro, non appena tutto sarà possibile, partendo proprio dal programma “Amici Speciali“, dove il ragazzo ha tutte le intenzioni di presentare qualche nuovo pezzo del suo album “Il sole a Est“.

Urso ha dalla sua un corposo pubblico che lo segue incessantemente, una fanbase sempre pronta a sostenerlo, ed egli ne cosciente, tanto che ha deciso anche di lanciare una vera notizia bomba che di certo avrà reso felicissimi i suoi tanti fan. Pare che infatti Alberto stia per lanciare un nuovo singolo in collaborazione con J-Ax e Gabry Ponte che ha tutta l’aria di essere un nuovo tormentone estivo.

Alberto fa il suo annuncio speciale: “Ciao, ragazzuoli! Questa canzone è il mio contributo per portare un pezzo di estate in anticipo ad ognuno di voi. Ho scelto Quando Quando Quando di Tony Renis e l’ho fatto in buona compagnia: il brano è featuring @j.axofficial e prodotto da @gabryponte, che ringrazio entrambi tantissimo“.

Alberto annuncia di aver composto il brano per un motivo molto preciso: “Spero vi porti un po’ di spensieratezza, voglia d’estate e sorrisi agli amori lontani. La potete ascoltare ovunque a partire da venerdì 15, non vedo l’ora.” Il singolo verrà lanciato proprio il 15, giorno di inizio di Amici Speciali, non è escluso infatti che Alberto la potrà cantare proprio nel format.