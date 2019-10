Alberto Urso: dal trionfo di "Amici" al successo nei teatri

Un ragazzo promettente e ricco di talento e carisma, lo sa bene il pubblico ma lo sanno bene anche i dirigenti della casa discografica Universal, Rudy Zerbi e Betty Soldati, che anno investito molto sul ragazzo, facendolo col tempo crescere e maturare, coltivando la sua dote così da consentirgli di ottenere il suo meritato successo.

Dalla vittoria di “Amici” infatti, il giovane Alberto Urso, non si è mai fermato, un successo dietro l’altro, soldout a non finire, e soprattutto anche il pienone nei teatri. Al teatro degli Arcimboldi il giovane Alberto appare emozionatissimo ma allo stesso tempo pronto a fare il suo show. A godersi lo spettacolo, in prima fila ci sono i suoi genitori ed anche Maria De Filippi.

Il pubblico appare sin da subito caloroso, persone di ogni genere di età che applaudono il cantante, ragazzine che urlano e nonni che si alzano più volte per applaudirgli le mani; una grande soddisfazione ed emozione per Alberto, che confessa: “Questo è un anno che mi ha sconvolto la vita“.

Il ragazzo inoltre aggiunge: “Non esistono generi, la musica è cultura ed è tutta bella“. Numerose sono state le canzoni cantante da Alberto, ben 27 del suo repertorio, canzoni famose come “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo, dedicata alla mamma, ed anche “Parla più piano” di Gianni Morandi.

Inoltre si è esibito anche nella sua canzone composta dalla sua migliore amica Giordana Angi, dal titolo “Accanto a te”; proprio in riferimento a Giordana, il cantante Urso afferma: “Durante questo percorso ho conosciuto una ragazza che è diventata una grande amica, Giordana la nostra amicizia è unica, ti voglio tanto bene“.

Appare dunque un periodo ricco di soddisfazioni per Alberto, che da quando ha lasciato la scuola di “Amici” non si è fermato nemmeno un minuto, facendosi conoscere sempre di più, consentendo di incrementare notevolmente il suo successo, precedentemente già acquisito con il programma che lo ha lanciato, condotto dalla De Filippi.