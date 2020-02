Alan Walker duetta con Ava Max nel singolo "Alone, Part II"

Il grande dj e produttore discografico anglo-norvegese, Alan Walker torna a conquistare l’onda del successo con il suo nuovo singolo intitolato “Alone, part II”. Il brano nasce dalla strepitosa collaborazione con la talentuosa cantante Ava Max che da vita, attraverso l’unicità della sua voce, alle magiche parole di Alan Walker.

Attraverso questo brano, Alan racconta il suo bisogno di avere qualcuno accanto in grado di alleggerire i momenti difficile della sua vita: “Tutti abbiamo bisogno di quel qualcuno che ci capisca come nessun altro, proprio quando ne hai più necessità. Tutti abbiamo bisogno di un’anima sulla quale appoggiarci, una spalla sulla quale piangere. Un amico per affrontare gli alti e i bassi. Non ce la farò da solo”.

Come descritto nel testo della canzone, l’autore vuole sottolineare l’importanza della condivisione, della solidarietà e del calore umano in grado di rendere la felicità e il dolore condivisibili. In una società spinta da interessi individuali, a tratti egoistici, il giovane artista vuole porre l’attenzione sul valore inestimabile della fratellanza: principio che lega gli uomini al mutuo soccorso e alla benevolenza.

Il brano è stato annunciato dallo stesso produttore norvegese che tramite l’hashtag #youarenotalone (tu non sei solo) ha voluto ringraziare i suoi numerosissimi fan per l’affetto dimostrato e per la loro grande capacità di accomunare, tramite la musica, più persone possibili tra di loro. A rendere speciale il singolo è stata la preziosa presenza di Ava Max che con il suo graffiante timbro ha descritto, con tanta emozione, la potenza dell’amore e la rilevanza dei rapporti umani.

Alan Walker, diventato famoso con il celebre brano “Faded” nel 2016, ha conquistato la fama internazionale tramite il suo grande talento arricchito da uno stile musicale unico. L’artista in ogni sua opera racconta un viaggio dentro l’abissi dell’emozione, dei sentimenti e del coraggio. Tema centrale delle sue canzoni sono l’introspezione e la possibilità di cambiare l’orizzonte attraverso il coraggioso desiderio di esplorare il mondo, non del tutto conosciuto.