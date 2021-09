Ci sono ferite che nessuno mai sarà in grado di poter rimarginare, come quelle della perdita di un figlio. Lo sa bene Al Bano, il cui dolore per la morte della figlia Ylenia, avvenuta in circostanze misteriose il primo gennaio 1994, è sempre vivo.

L’artista, a differenza dell’ex moglie Romina Power, che su Instagram pubblica spesso le foto della loro adorata figlia, ricordandola sempre con affetto e con la speranza di rivederla in carne ed ossa, non ha mai nascosto di ritenere chiusa per sempre quella terribile vicenda.

Le forti parole di Al Bano

Come riportato dal quotidiano Libero, il cantante di Cellino San Marco è sicuro che, nella scomparsa di Ylenia, un ruolo importante lo abbia avuto la droga. Secondo lui, era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti quando è stata inghiottita dalle acque del Mississippi e per la pima volta, dopo molti anni, lascia intendere che si sia trattato di suicidio.

Al Bano ha raccontato la vicenda nel suo libro autobiografico in cui dice di aver bevuto fino a stordirsi prima di aggiungere alla sua biografia la parte sulla scomparsa di Ylenia. Poi ha chiamato il giornalista che ha collaborato con lui alla stesura del libro e ha dettato, senza neppure voler rileggere.

Un solo testimone, guardiano notturno dell’Audubon Aquarium of the Americas, Albert Cordova, ritenuto molto credibile, però, ha detto di aver visto la primogenita della coppia gettarsi nelle acque del Mississippi. Hanno cercato per ore il suo corpo, senza mai riuscire a trovarlo.”Per me non è mai facile parlarne. È come se uno dovesse aprire una ferita che non finisce mai di sanguinare. Il dolore è stato enorme, immenso, e sempre sarà tale. Non sapremo mai dove lasciare un fiore, dove versare una lacrima”, ha dichiarato il cantante in un’intervista.

Al Bano ha da poco affrontato il lutto dell’adorata madre Jolanda, morta a 96 anni. Al settimanale Gente, in una lettera aperta, il cantante ha dichiarato: “Sei in paradiso, riposati, tieni la mano al tuo uomo. A me restano ricordi e insegnamenti”. Anche Romina Power ha ricordato affettuosamente la suocera sui social, per la quale la cantante ha sempre dichiarato il suo affetto, dicendo che l’ha sempre accolta come una figlia, sin dal primo istante.