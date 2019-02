Al Bano dice la sua sul vincitore di Sanremo Mahmood: "Tutti coloro che fanno rap stanno uccidendo la melodia italiana!"

Nonostante Mahmood abbia vinto il Festival di Sanremo e con il suo brano “Soldi” sia in vetta alle classifiche italiane tendono a non placarsi le polemiche nei suoi riguardi. Ad attaccarlo fortemente ci ha pensato anche Al Bano che, intervistato a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, il programma condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, ha espresso la sua opinione in merito alla canzone vincitrice.

“È simpatica, per carità. Secondo me però, con tutto il rispetto di tutti coloro che fanno rap, ma stanno uccidendo la melodia italiana” ha chiosato il cantautore sottolienando altresì come purtroppo in Italia si stia dando molta importanza al rap. Logicamente l’attacco del cantante pugliese sarebbe indirizzato anche ad altri cantanti Achille Lauro che con il brano “Rolls Royce” ha calcato il palco dell’Ariston.

Sempre durante la sua intervista a Un Giorno da Pecora, Al Bano ha svelato che il suo brano preferito della 69esima edizione del Festival di Sanremo è stato sicuramente “Abbi Cura Di Me” di Simone Cristicchi, definito come “un fine dicitore”. Per il Leone di Cellino San Marco la canzone è stata non solo emozionante ma anche poetica e, in una sola settimana, è riuscita ad ottenere un milione e mezzo di visualizzazioni, oltre 700mila ascolti su Spotify .

Anche Mahmood ha voluto rilasciare una lunga intervista a Radio Monte Carlo dove non ha sicuramente parlato di Al Bano ma bensì della collega Anna Tatangelo. Sembra che i due siano riusciti a stringere un’amicizia molto forte “È molto simpatica, tranquilla e sempre sorridente” ha infatti chiosato il vincitore di Sanremo.

Mahmood, sempre in questi giorni, ha annunciato l’uscita anticipata del suo album “Gioventù Bruciata” nel quale ci sarà sicuramente il brano “Soldi” ma anche tre inediti “musica nuova anche per chi mi conosceva già”. Sicuramente un successo per Alessandro Mahmoud in arte Mahmood che per il momento non sta deludendo le aspettative.