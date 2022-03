In questi giorni, l’Italia, e il mondo intero, stanno guardando con preoccupazione allo svilupparsi degli eventi in Ucraina, la nazione che il 24 febbraio scorso è stata invasa dalla Russia. Da lì ne è scaturito un conflitto che non accenna a placarsi, nonostante Vladimir Putin avesse dichiarato che non aveva intenzione di invadere il Paese. L’operazione militare, che secondo i russi doveva durare poco tempo, si è trasformata ben presto in una tragedia umana.

Una tragedia umana che ha già provocato migliaia di morti tra militari e civili, e che sta costringendo la gente a fuggire dal Paese trovando rifugio in altre nazioni vicine. Grandissima la solidarietà mostrata nei confronti del popolo ucraino anche dal nostro Paese, che si distingue sempre quanto c’è bisogno di aiutare i meno fortunati. Negli occhi di queste persone, donne e soprattutto bambini, si riesce a comprendere il dramma che la guerra porta con sè. E in queste ore una nota personalità del mondo dello spettacolo si è proposta di fare un bellissimo gesto.

La proposta di Al Bano

Tutti conoscono Al Bano Carrisi, il noto cantante pugliese di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. Proprio costui in queste ore è intervenuto sulla guerra tra Russia e Ucraina, mostrandosi molto affranto per quello che sta avvenendo. Al Bano ha cantato anche sia in Russia che in Ucraina e si è proposto come “mediatore”.

L’artista si è detto speranzoso circa i colloqui che si stanno tenenendo in questi giorni tra le delegazioni russa ed ucraina. “Questi negoziati devono portare la fine del conflitto. Se potesse aiutare la pace andrei a cantare sul Pripyat pure di notte, pure a -30°. Vedere le immagini della gente disperata sotto le bombe, dei bambini con lo sguardo perso mi fa stare male” – così ha detto Al Bano Carrisi parlando in diretta tv.

Nel 2019 Al Bano era balzato agli onori della cronaca in quanto era finito nella black list dell’Ucraina per le sue simpatie, dichiarate, nei confronti del presidente russo Vladimir Putin e di alcune sue dichiarazioni circa l’appartenza della Crimea alla Russia. Il cantante poi risolse questo incidente diplomatico, dichiarandosi disposto a tornare presto in Ucraina per tenere un concerto “di pace e musica”.