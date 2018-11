Al Bano Carrisi ci ripensa, annuncio a sorpresa: "Non mi ritiro più, voglio continuare a cantare"

Al Bano Carrisi, il celebre cantante pugliese, è tornato a far parlare di sé non più per aver dato “buca” a Barbara D’Urso a “Domenica live”, né per la pace e l’armonia ritrovata con la sua ormai ex compagna Loredana Lecciso, bensì per alcune dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore che riguardano la sua carriera professionale.

Nel corso degli ultimi mesi il “Leone di Cellino San Marco” aveva dichiarato di volersi ritirare a fine anno, ma solo per qualche tempo. Quindi non un ritiro definitivo, bensì solo una breve pausa dal canto, per fare riposare un po’ le corde vocali, ma anche dedicarsi ad altre attività come la recitazione e la sua azienda di vini.

Il colpo di scena che nessuno si aspettava

Ma si sa Al Bano è un uomo che non sa mai stare fermo, tanto che proprio nelle ultime ore ha riservato ai suoi fan un vero colpo di scena dichiarando – come riportato dal sito “TgCom24” – nel corso di un’intervista a TeleNorba: “E’ vero, volevo ritirarmi alla fine di quest’anno, ma la reazione dei miei fan dopo l’annuncio di un anno fa mi ha indotto a cambiare idea“.

I fan vogliono che la coppia Al Bano-Romina Power continui a cantare e far continuare un sogno che dura da decenni. Il cantante infatti ha ammesso: “Vogliono che continui a cantare e io continuerò a farlo. Non voglio più ritirarmi“. Un clamoroso dietrofront quindi che se da un lato ha infiammato subito i fan del cantante, dall’altro ha fatto storcere il naso a molti che hanno visto in questo ripensamento solo una strategia di marketing per mantenere sempre viva l’attenzione sull’artista.

Il cantante pugliese è uno degli artisti italiani più conosciuti al mondo, tanto che ancora oggi è richiestissimo all’estero dove è recentemente andato per un breve tour in Cina e Russia, che proseguirà con tappe in Lituania, Corea, Germania e Polonia, dove si esibirà anche per il concerto della notte di Capodanno a Zakopane.

Al Bano svela che la sua agenda per il 2019 è già piena di date di concerti in tutto il mondo, ma cosa più importante: “I problemi di salute mi avevano indotto a immaginare di cambiare la mia vita, ma ho ritrovato forza ed entusiasmo. Oggi a smettere non ci penso proprio“.