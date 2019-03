Al Bano annuncia nuove collaborazioni con Romina Power

Potrebbe essere un anno davvero importante per la coppia formata da Al Bano Carrisi e Romina Power. I due vengono dall’ottimo successo de “Al Bano & Romina Power Reunion Tour 2014“, in cui si sono esibiti ad Atlantic City, e da altri concerti a Montréal e a Niagara Falls nel maggio dello stesso anno.

Negli ultimi anni Al Bano aveva annunciato il suo ritiro dalle scene, per poi ricredersi. Il cantante di Cellino San Marco, in una intervista del 2018, dichiarò che la reazione dei suoi fans l’ha indotto a cambiare idea e a continuare a cantare. E in questo 2019 sembra avere dei progetti molto chiari con la sua ex moglie Romina Power.

Il cantante ha rilasciato un’intervista al settimanale “Di Più“, diretto da Osvaldo Orlandini. In questa circostanza ha parlato dei suoi progetti futuri in campo musicale, promettendo di continuare a lavorare con Romina Power, grazie al grande successo ottenuto con lei in questi ultimi anni. Successivamente svela di stare lavorando a nuovi concerti e album con la sua ex moglie.

Queste sono le dichiarazioni rilasciate da Al Bano Carrisi al settimanale: “Dopo il successo che Romina e io abbiamo riscosso tornando a cantare insieme in questi anni, abbiamo deciso di regalare al nostro pubblico delle nuove canzoni e di fare nuovi concerti. Ci è venuto naturale, sentiamo che è il momento giusto. È un periodo molto felice e ispirato, sto preparando anche un disco da solista”.

L’ultimo album di inediti di Al Bano e Romina Power venne pubblicato in Italia e in altri Paesi europei nel 1995. L’anno successivo venne pubblicata anche la seconda edizione dell’album con l’aggiunta della canzone con la quale Al Bano partecipò al Festival di Sanremo 1996, ovvero “È la mia vita”. In questo album sono presenti duetti importanti, con Montserrat Caballé e Paco de Lucía.