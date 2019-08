Agosto 2019: la classifica musicale e i singoli in uscita

La classifica musicale di Agosto vede in cima “Maradona y Pelé” dei Thegiornalisti, seguito da “Una volta ancora” di Fred De Palma feat. Ana Mena. Al terzo posto troviamo “Arrogante” di Irama. In cima alla classifica dei singoli troviamo anche Benji & Fede, che confermano il quarto posto con il singolo “Dove e quando”.

Al quinto e sesto posto troviamo rispettivamente “Jambo” di Takagi & Ketra feat. OMI e Giusy Ferreri e “Ostia Lido” di J-Ax. Al settimo posto troviamo “Playa” di Baby K, Elodie si deve accontentare dell’ 8 posto per il suo brano dal titolo “Margarita. “Mambo salentino” di Boomdabash & Alessandra Amoroso va al nono posto, seguito da “La hit dell’estate” di Shade

La classifica degli album più venduti di Agosto

Nella classifica degli album più venduti troviamo grandi nomi come Ultimo, Mengoni, Ed Sheeran e Bruce Springsteen. Ma vediamo nello specifico i titoli che si sono guadagnati la top ten. Al primo posto nella classifica Machete Mixtape 4 – Machete Crew , al secondo posto troviamo Colpa delle favole – Ultimo. Al terzo posto si posiziona Ed Sheeran con la sua “No 6 Collaborations Project”.

Il quarto posto è riservato a “Atlentico” di Marco Mengoni, per il quinto abbiamo di nuovo “Peter Pan” di Ultimo. Salmo si assicura il sesto posto con “Playlist”. Al settimo posto troviamo “Western Stars” di Bruce Springsteen, mentre all’ottavo e al nono rispettivamente “Pianeti” di Ultimo e “Jova Beach Party” di Jovanotti. Al decimo posto abbiamo invece “When we all fall asleep, where do go?” Di Billie Eilish

La classifica musicale di Shazam per l’Italia

Per quanto riguarda la classifica musicale delle hit di Shazam in Italia troviamo:

Piece Of Your Heart – Meduza Feat. Goodboys

Una Volta Ancora – Fred De Palma Feat. Ana Mena

Señorita – Shawn Mendes & Camila Cabello

Someone You Loved – Lewis Capaldi

Loco Contigo – DJ Snake

J. Balvin & Tyga

Dove E Quando – Benji & Fede

Margarita – Elodie & Marracash

Arrogante – Irama

Senza Pensieri – Fabio Rovazzi Feat. Loredana Berté & J-Ax

Heaven – Avicii

I singoli in uscita a fine Luglio/ inizio Agosto

Per quanto riguarda i singoli in uscita a Fine Luglio, prima della pausa estiva di Agosto, con i relativi primi passaggi radiofonici abbiamo: Alessandro Viti con la sua “Formica”, Alessio Di Palma con Regalame (feat. Dozb), Be Angel con “La Sirena”, Emanuele Picozzi con “Sento Solo Il Vento”, Monikà con “Ti Odio… Ti Amo”, Nevonash con “Forte Inganno”, Panacea con “Soltanto Vivere Di Te”..