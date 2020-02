Adriano Celentano difende gli Eugenio in Via di Gioia: "Non preoccupatevi ragazzi"

La 70esima edizione del Festival di Sanremo ha regalato molti colpi di scena ai milioni di telespettatori italiani e la riprova più evidente si ritrova nella presenza di gruppi nuovi capaci di destare la curiosità del pubblico. Sono arrivate le prime dichiarazioni del cantante Adriano Celentano che si è espresso in merito all’argomento. L’artista ha avuto modo di esprimersi in merito all’argomento, ponendo l’attenzione intorno a un gruppo interessante, il cui nome è “Gli Eugenio in Via Di Gioia”.

Si tratta di Adriano Celentano, il quale ha voluto prendere le difese degli Eugenio in Via Di Gioia e sono stati i primi concorrenti a dare inizio alla gara canora. Il brano si distingue per essere caratterizzato da sonorità gioiose e non è un caso se sono riusciti a destare l’attenzione di un cantante unico, come il Molleggiato. Queste sono le dichiarazioni del cantante 82enne che, parlando di questo gruppo, ha affermato al riguardo: “Una canzone gioiosa, fresca e fin troppo avanti per la malsana aria che si respira nelle gare canore”.

Le parole del Molleggiato

Non sono mancati i complimenti piuttosto evidenti da parte del marito di Claudia Mori in merito a questo brano degli Eugenio in Via di Gioia, dal titolo “Tsunami”.

Adriano Celentano ha espresso il proprio pensiero e ha fatto notare quanto l’abbia sorpreso il loro stile, attraverso queste parole: “Persino io, che non riesco a invecchiare, sono rimasto colpito dalla spumeggiante esibizione dei quattro Eugenio”. Il cantante è voluto intervenire in merito alla votazione fatta dalla giuria.

Il Molleggiato ha voluto esprimere delle parole a favore del gruppo: “E la giuria cosa fa, li boccia”. L’artista ha voluto dare il proprio sostegno al gruppo nato nel 2012: “Non preoccupatevi ragazzi”. Adriano Celentano ha continuato dicendo che la stessa situazione gli è successa molti anni prima, con il brano “Il ragazzo della via Gluck”.