Adriano Celentano detiene il record di artista italiano più ricco: patrimonio da 50 milioni di euro per il Molleggiato

Adriano Celentano si è sempre distinto per la sua singolarità, rendendosi artefice di tanti successi in oltre sessant’anni di carriera nel mondo dello spettacolo. Si è parlato nuovamente del patrimonio del Molleggiato e a farlo è stato il sito “Yeslife” che ha fatto una sorta di classifica intorno agli artisti più ricchi d’Italia.

In cima alla classifica viene collocato il cantante nato in via Gluck che ruba ancora una volta la scena agli altri, dimostrando che non è possibile alcun confronto con una leggenda come lui. Sono state rese note anche delle cifre precise intorno al patrimonio dell’artista che si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro.

I tanti successi del Molleggiato tra musica, cinema e tv fino al flop di Adrian: una serie non compresa da tutti e per nulla commerciale

Il merito di questi guadagni va ascritto alla lunga carriera principalmente musicale, ma che l’ha visto spaziare anche in altri ambiti. Un esempio si ritrova nel cinema, in quanto a partire dagli anni settanta è stato protagonista di una serie di pellicole cinematografiche che hanno riscosso un buon successo.

In alcuni film è stato protagonista con la moglie Claudia Mori, oppure con Ornella Muti e ha fatto coppia con Renato Pozzetto. Un’altra parentesi importante che va a giustificare il consistente patrimonio è legato alle collaborazioni con la Mediaset, avendo fatto su canale 5 tanti show rivelatasi al di sopra delle aspettative in termini di ascolti.

Inoltre si deve sottolineare che una particolarità rispetto agli altri e tanti successi da lui ottenuti in televisione ha rappresentato la serie “Adrian” in ogni senso. Il prodotto televisivo, prima di essere mandato in onda, ha incuriosito i fan ma poi ha deluso le attese finendo per essere un flop. Il riferimento è soprattutto alle prime puntate, dove veniva mandata in onda direttamente la puntata, senza la sua presenza.