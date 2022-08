Adele sul compagno Rich Paul: "Ossessionata da lui, voglio sposarlo e avere altri figli"

Ascolta questo articolo

Adele si è dichiarata “ossessionata” dal compagno Rich Paul, esprimendo il suo desiderio di sposarlo e di avere con lui altri figli. La rivelazione della star della musica è arrivata nel corso di una intervista con la rivista Elle, sulla copertina della quale la cantante britannica è protagonista sia nella versione britannica che in quella statunitense.

La 34enne, attualmente impegnata nel cercare di portare in scena i suoi spettacoli a Las Vegas dopo la cancellazione improvvisa dello scorso gennaio, ha dichiarato che, in seguito agli show, la sua vita sarà concentrata sulla famiglia, parlando con entusiasmo della sua vita con Paul, 40enne agente di alcuni dei più famosi giocatori di basket in America.

“Non sono mai stata così innamorata. Sono ossessionata da lui. Voglio certamente avere più figli”, ha dichiarato Adele, dicendo di essere “più felice che mai”. La cantante e l’agente multimilionario si conobbero ad una festa anni fa, ma solo nell’estate del 2021 hanno reso pubblica la loro relazione. “Sono una casalinga ed una matriarca, una vita stabile mi aiuta con la mia musica“.

La cantante è stata vista spesso con un anello di diamanti sull’anulare sinistro, ma nega di essere fidanzata. “Non sono sposata, sono così innamorata che potrei anche esserlo. Semplicemente mi piace la gioielleria di lusso“. Adele è stata in precedenza sposata con l’imprenditore Simon Konecki, con il quale ha avuto il figlio Angelo, che ha oggi 9 anni. Adele e Simon, insieme dal 2011, si sposarono nel 2018 e si separarono pochi mesi dopo.

Al momento, l’attenzione di Adele è concentrata sugli spettacoli di Las Vegas, che vuole “realizzare fo**utamente bene“, in seguito alla cancellazione dello scorso gennaio. L’annuncio che non ci sarebbe stato alcuno show avvenne lo stesso giorno in cui era previsto il debutto, quando gli spettatori erano già arrivati nel Nevada. La cantante definisce la cancellazione degli show “in assoluto il momento peggiore della mia carriera“, ed ha confermato che le nuove date andranno da Novembre 2022 a Marzo del 2023.