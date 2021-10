Adele, il nuovo singolo "Easy On Me" è già un successo: in poche ore raggiunge 24 milioni di views su YouTube

In soli 15 ore, il nuovo singolo dell’amatissima cantante inglese Adele ha conquistato la vetta più alta di YouTube raggiungendo più di 24 milioni di visualizzazioni. Si intitola “Easy On Me” ed è stato già definito un grande successo: il brano anticipa l’uscita dell’attesissimo album “30” che, previsto per il 19 novembre, segnerà ufficialmente il ritorno di Adele nel mondo della musica.

Il suo ultimo lavoro risale all’album “25” pubblicato nel 2015 ma, nonostante il silenzio di questi anni, la cantante non è totalmente sparita dalle scene. Infatti, nell’ultimo periodo, i riflettori si sono molto concentrati sul cambiamento fisico dell’artista che si è recentemente presentata ai suoi numerosi fan con una luce totalmente nuova.

Il videoclip del brano si apre con un’immagine in bianco e nero, caratteristica presente anche in un altro suo grande successo ossia “Hello”, e si chiude con il sorriso a colori dell’artista che finalmente ritrova se stessa. Oltre alla potente voce della cantante, a rendere speciale questo nuovo bravo è il significato del testo che ripercorre le difficoltà e il dolore di un periodo passato che lascia spazio a qualcosa di nuovo.

Il tema centrale è la rinascita che arriva solo dopo aver toccato il fondo, aver assimilato la sofferenza e trovato il coraggio di trasformalo in energia, utile e indispensabile per poter andare avanti. In una lunga intervista, Adele si racconta e descrive le sue emozioni e difficoltà vissute in questi ultimi anni: “Ho imparato molte verità spiacevoli su di me lungo il percorso. Ho gettato via diversi veli, ma mi sono anche avvolta in nuovi. Scoperto utili e sane mentalità da seguire, e mi sento come se avessi ritrovato nuovamente le mie emozioni. Mi sento addirittura di dire che non mi sono mai sentita più serena in tutta la mia vita. Quindi, sono finalmente pronta a pubblicare questo album”.

Questo speciale progetto musicale è stato un percorso molto travagliato per Adele che ha dovuto affrontare molte complessità e ritrovare un nuovo equilibrio capace di indicare all’artista la giusta strada per tornare a sorridere: “Non ero per niente vicina a dove speravo di essere quando ho iniziato questo disco. Piuttosto il contrario. E nonostante ciò ero coscientemente pronta a gettarmi in un labirinto fatto di confusione e tumulto interiore”.

Per tale motivo, Adele chiama questo inedito album il suo “corri o muori”, brevi parole che descrivono in maniera chiara questo suo difficile spezzone di vita che fortunatamente si è evoluto in qualcosa di speciale. I numeri sono chiari, le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare e visti i primi risultati e già possibile dire che Adele è riuscita nuovamente a conquistare tutto e tutti.