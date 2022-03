Addio a Taylor Hawkins, storico batterista dei Foo Fighters

È venuto a mancare Taylor Hawkins, batterista dei Foo Fighters, all’età di 50 anni, storico gruppo anni ‘90 statunitense di rock puro, secondo fonti non ufficiali a causa di un mix di droghe.

La band si doveva esibire in Colombia a Bogotà, in concerto, l’ex batterista dei Nirvana Dave Grohl lo ricorda in un lungo post, le sue risate contagiose, il suo gusto musicale e richiede la privacy e il massimo rispetto per la sua dipartita.

Hawkins, nato nel 1972 a Fort Worth in Texas, militò a lungo nei Foo Fighters. Ha suonato in tutti i dischi dei Foo Fighters, a partire da There Is Nothing Left to Lose del 1999. Sul palco, dove avrebbe dovuto esibirsi, sono state poste delle candele in suo ricordo. I Foo Fighters sono divenuti famosi per title track come Learn To Fly del 1999, The pretender del 2007, e la famosa Monkey Wrench del 1997 dell’album The colour and the Shapes, Dream Widow è il loro album di ultima uscita del 2022.

Anche Mick Jagger si è unito al messaggio di cordoglio, anche da parte dei Guns N’ Roses, di Ringo Star, Ozzy Osbourne, anche Flea dei Red hot Chili Peppers è apparso costernato; lo ricordano dicendo “vola alto in cielo sarai sempre nei nostri cuori”, era un musicista di una bravura inaudita, soprattutto perchè ha fatto parte della storia della musica rock anni ‘90.

Anche i The Smashing Pumpkins hanno voluto lasciare un messaggio di cordoglio dedicato alla famiglia, tutti quelli che l’hanno conosciuto lo amavano; è un grave lutto nel mondo della musica, soprattutto per i fan più accaniti. Non possiamo fare altro che dedicare alla memoria di quest’uomo il nostro ascolto della sua musica, ascoltandola su Spotify o rispolverando qualche vecchio cd degli anni ’90 o qualche vinile.