Addio a Roberto Gentile, storico speaker di Radio Subasio: aveva 55 anni

Ascolta questo articolo

È venuto a mancare nel corso della notte Roberto Gentile, storico speaker di Radio Subasio che aveva solo 55 anni. A diffondere la notizia è stata la stessa emittente radio, che ha pubblicato il triste annuncio sui propri profili social e sul sito ufficiale “Ciao, Roberto Gentile! Non ti dimenticheremo mai“.

“Roberto Gentile, non è più tra noi“, esordisce il comunicato pubblicato sul sito radiosubasio.it. “Mancherà tanto agli ascoltatori e a tutti noi di Radio Subasio, perché, come diceva sempre “noi siamo una famiglia”. Ed è proprio vero. Anche lassù, farà risuonare il suo motto “andiamo a vincere” che è anche il nostro, per non dimenticarci mai di lui”.

Gentile, nato a Roma ma cresciuto ad Assisi, aveva frequentato l’Università di Pisa. Dopo gli studi aveva lavorato a Radio Rai, conducendo a fianco di Massimo Cervelli il programma “Gli spostati” per Rai Radio2, per tornare poi ad Assisi. È qui che si svolgerà il funerale dello speaker, che sarà celebrato martedì 10 gennaio alle 15:00 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Decine i messaggi di cordoglio da parte degli ascoltatori, che per anni hanno trascorso le loro mattine in compagnia della rassicurante voce di Gentile. Da ormai molti mesi lo speaker, che aveva iniziato a lavorare in Subasio il 30 Gennaio 2012, non era più un onda nella sua consueta fascia mattutina, dalle 7 alle 10, per motivi di salute, ed era stato sostituito da Vera Torrisi e Stefano Pozzovivo. “Amici eccomi! Oh non sono stato licenziato“, aveva scritto a dicembre del 2021, spiegando che aveva avuto un intervento e che lo attendeva una lunga convalescenza.

“Una persona favolosa e un professionista unico“, ha commentato il profilo ufficiale della band Tiromancino. “Questa notizia fa davvero male. Ciao Amico ti terrò sempre nel cuore, come una delle persone migliori che io abbia incontrato in oltre 30 anni di carriera“. Michele Zarrillo ha scritto, aggiungendo l’emoji di un cuore infranto: “Roberto, amico mio carissimo“, mentre il collega Ringo ha pubblicato un emoji piangente e diverse mani che pregano.