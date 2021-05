Addio a B.J. Thomas, cantante di "Raindrops Keep Fallin’ on My Head"

B.J. Thomas, cantante di successi come “Raindrops Keep Fallin’ on My Head”, è morto all’età di 78 anni nella sua casa ad Arlington nel Texas. A confermare la scomparsa dell’artista i portavoci ufficiali Jeremy Westby e Scott Sexton, che hanno precisato che la morte è avvenuta il 29 maggio a causa del cancro ai polmoni che lo affliggeva.

Anche il profilo Twitter ufficiale del cantante americano è stato aggiornato con la notizia, mentre la collega Dionne Warwick, con la quale ha duettato in passato, ha scritto: “Sincere condoglianze alla famiglia di uno dei miei partern di duetto preferito, BJ Thomas. Mi mancherà, e so che mancherà anche ad molti altro. Riposa in pace, amico mio”.

La diagnosi di tumore era arrivata pochissime settimane fa, quando a marzo gli fu scoperto un tumore ai polmoni al quarto stadio. Prima della scoperta della malattia, in una intervista radiofonica fu chiesto a B.J. come gli sarebbe piaciuto essere ricordato. “Spero che pensino a me come qualcuno che credeva davvero in ciò che cantava. Per me, tutto riguarda l’anima e le emozioni, quindi ho cercato di riversarlo nelle canzoni. Spero di essere ricordato come un bravo marito, un bravo padre, e che la musica si porterà avanti da sola“.

“Raindrops Keep Fallin’ on My Head“, scritto dal leggendario Burt Bacharach in collaborazione con Hal David, fu una hit internazionale nel 1970, arrivando persino a vincere l’Oscar come miglior canzone in quanto colonna sonora del cliassico del western”Butch Cassidy”. Del brano fu anche realizzata una versione italiana intitolata “Gocce di pioggia su di me”.

Altro grande successo fu la sua “Hooked on a Feeling” del 1968, che tornò poi nelle classifiche mondiali grazie alla cover dei Blue Swede del 1974. Olre all’Oscar, nella sua longeva carriera ha vinto anche 5 Grammy Awards grazie ai suoi lavori Gospel. Thomas lascia la moglie, la cantautrice Gloria Richardson sposata nel 1968 e le tre figlie, Paige, Nora ed Erin.