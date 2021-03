Achille Lauro da glitter glam a lacrime di sangue

Il make up d’arte sorprendente e glam rock, mai scontato del creativo e talentuoso cantautore lucano Achille Lauro, tra lacrime di sangue e glitter, ispirato alla star del rock David Bowie, come fece anche lo scorso Festival di Sanremo 2020, con il duetto che lo vide protagonista al fianco della cantante Annalisa, ha la firma della Make up artist Maddalena Brando.

Il trucco blu e argento e lo sguardo magnetico è caratterizzato da uno smokey eyes azzurro irridescente che esalta l’espressività dello sguardo della star e che viene potenziato durante la sua performance anche grazie ad un lungo e laborioso lavoro di mesi e mesi della grandiosa make up artist per fargli scorrere le chiaccheratissime e blasfeme lacrime di sangue che solcano il volto dell’artista con un vero e proprio effetto di trucco cinematografico, volto a simboleggiare, come detto da lui stesso, “un’umanità trafitta”.

La stessa make up artist Maddalena Brando ha firmato anche il make up glam dell’ultimo singolo del cantante romano istrionico intitolato “BAM BAM TWIST” che rimanda perfettamente al famosissimo film di Quentin Tarantino “Pulp Fiction”.

Il suo voler ricreare l’arte e replicarla, come storiche si sono rivelate le sue originali esibizioni e i suoi abiti di scena, come quelle del precedente Sanremo 2020, dove ha interpretato da Giotto a David Bowie, e il suo progressivo miglioramento di crescita artistica e professionale, stupisce come l’evoluzione di un artista come Achille Lauro sia in continuo progresso anche grazie alla capacità di impressionare il pubblico attraveso il make up scenografico che lo rende unico e particolare in maniera molto impattante per il pubblico.

A questa sua immagine artistica che lo contraddistingue da altri artisti giovani emergenti di oggi, si aggiunge anche la sua capacità innata di stare sul palcoscenico e “recitare” le sue opere in maniera stavagante ed attuale, riuscendo ad essere amato da un vasto pubblico per il suo modo trasformista ed eccentrico che lo caratterizza in ogni suo look che lo porta a fare storia così come i suoi ritornelli che troviamo all’interno delle sue tracce.

Resta solo da scoprire le prossime opere di trasformazione che ci regalerà in questo nuovo Festival di Sanremo 2021, grazie anche alla sua make up artist ufficiale.