A poco più di due mesi dall’uscita del suo primo singolo, l’ascesa di Imen Siar pare inarrestabile

Dice di faticare a capire cosa sta succedendo, le sembra quasi di essere stata catapultata in un film in cui si ritrova protagonista senza sapere bene come e perchè. Imen Siar è la prova vivente che, a volte, i sogni possono diventare realtà.

Nata a Milano da una famiglia marocchina, a diciotto anni decise di trasferirsi a Londra dove ,come tantissimi giovani, iniziò a lavorare in un locale come cameriera. Di sicuro interesse la partecipazione -arrivando fino alle semifinali- al programma “Britain’s got talent” ma la vera scoperta è arrivata davvero solo grazie ad una serie di video girati da Nando’s il locale dove lavorava e lavora ancora oggi.

Infatti, Nando’s è stata la sua fortuna: un giorno, all’improvviso, l’etichetta newyorkese icons + giants le ha fatto la meravigliosa ed inaspettata proposta dopo aver visto un suo video -girato in una pausa- in cui la ragazza a fine serata cantava usando la scopa come asta di un microfono.

Il video del suo primo singolo “Lonely people” racconta proprio quel momento speciale attirando l’ attenzione di big come Tiziano Ferro e David Guetta. “Imen Siar è talento, punto. E sono certo che presto il mondo se ne renderà conto!” così ha detto di lei Tiziano Ferro che ha subito iniziato una collaborazione con lei per la versione italiana del brano che l’ha resa famosa nel tentativo di riuscire a conservare il significato del testo.

Ad oggi la ragazza, continua con umiltà a lavorare da Nando’s, perché “È lì che è successo tutto…Ho conosciuto sia il mio management team sia mio marito al lavoro. E poi è un posto che mi tiene con i piedi per terra mentre inseguo il mio sogno” dice.

Un esempio di ambizione e talento che sta conquistando di giorno in giornosempre più persone affermandosi come una promessa della musica pop internazionale.