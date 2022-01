7 anni fa ci lasciava il grande Pino Daniele. Il cantautore napoletano è stato uno dei pilastri della musica italiana e ancora oggi, il suo nome è impresso nei cuori della gente, così come le sue canzoni. Tutti canticchiano un suo brano, li ascoltano e li tramandano di generazione in generazione, perché Pino Daniele in verità non morirà mai.

Sono passati ben 7 anni da quel maledetto 4 gennaio 2015. Pino soffriva di problemi al cuore e proprio un arresto cardiaco l’ha portato via. Solo pochi giorni prima aveva partecipato al capodanno su Rai 1 e poi la prematura dipartita. Oggi, nel giorno dell’anniversario della sua morte, sono tanti gli amici e colleghi che lo ricordano sui social, come Eros Ramazzotti.

Ma tra coloro che hanno speso un pensiero per Pino vi è una persona molto speciale: sua figlia Sara. Sara all’epoca aveva 18 anni e ricorda come se fosse oggi quel tragico giorno. La giovane 25enne, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto ricordare suo papà Pino. “La bambina nella foto ormai è cresciuta, ma dopo 7 anni non ha ancora lasciato quell’abbraccio. Non lo farò mai. Ti amo“, queste le commoventi parole.

Sara ha condiviso uno scatto che la ritrae abbracciata a suo papà, scatto accompagnato da una dedica speciale. Oggi Sara lavora come Promotion Manager per le case discografiche Columbia e Sony ed è molto amica di Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker. La giovane è la terza figlia di Pino Daniele. I primi due Alessandro e Cristina, avuti dalla corista Dorina Giangrande, e gli ultimi tre, Sara, Sofia e Francesco, avuti dalla seconda moglie, Fabiola Sciabbarrasi.

Sara non ha mai nascosto il dolore per la perdita del padre, che nel 2001 ha scritto una canzone per lei dal titolo omonimo. Tanti, tantissimi sono stati i commenti sotto al suo post, commenti provenienti anche da personaggi appartenenti al mondo della musica, come Emma Marrone e Alessandra Amoroso, perché Pino Daniele rimarrà per sempre un’icona della musica italiana.