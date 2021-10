"12 lacrime" è il debut album di O’Tsunami

La scena musicale italiana è sempre più ricca di giovani artisti talentuosi, che trovano nel rap la loro forma d’espressione prediletta. D’altra parte stiamo parlando di un genere molto caro alle nuove generazioni, non solo di musicisti ma anche di ascoltatori. E in questo panorama affollato spicca O’Tsunami, rapper partenopeo che dopo il successo del singolo “Accireme” (uscito nel dicembre scorso) pubblica il suo album d’esordio “12 lacrime” (prodotto e distribuito dalla label AR.MS. Empire), che potete trovare su tutte le piattaforme streaming e digital download.

“12 lacrime” non è un titolo scelto a caso: a ogni lacrima, infatti, corrisponde un brano in cui l’artista si mette a nudo raccontando le sofferenze che l’hanno fatto crescere come giovane uomo e che gli hanno permesso di guardare al futuro con occhi diversi. Così, ascoltando questo album, potremo scoprire non solo il talento di O’Tsunami ma anche il suo vissuto. E sarà inevitabile emozionarsi e farsi coinvolgere.

“12 lacrime” è un viaggio tra musica e parole, in cui O’Tsunami ci svela le dodici volte che le lacrime hanno solcato il suo volto, in un racconto velato di tristezza ma che mostra al tempo stesso la sua voglia di rivincita.

Non mancano naturalmente i featuring, che impreziosiscono questo album: a collaborare con O’Tsunami troviamo Peppe Soks, Ntò, Eris Gacha e Niko Pandetta. “12 lacrime” è stato interamente prodotto, registrato, mixato e masterizzato da Nathys, giovane beatmaker, musicista, sound engineer e dj beneventano.

Una curiosità: Nathys lo scorso giugno ha pubblicato il primo singolo di un suo progetto personale, con la collaborazione di Peppe Soks, che tra YouTube e Spotify ha totalizzato più di 14 milioni di views/streams.

Questa la tracklist di “12 lacrime”: “Intro”; “Accireme”; “Man e Man” feat. Peppe Soks; “Good Vibes”; “SriLanka”; “Fai di me”; “Nisciuno comm a te”; “M’ama non m’ama” feat. Ntò; “Ho fatto di peggio”; “Natavota” feat. Eris Gacha; “Tamarri”; “Accireme” Rmx feat. Niko Pandetta.