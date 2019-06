Super Soco RU : Xiaomi patrocina il nuovo scooter elettrico per gli spostamenti urbani a zero emissioni

Come noto, Xiaomi è al vertice di un ampio ecosistema di prodotti, quasi sempre compatibili con le sue companion app, e capaci di dialogare tra loro: molti di questi articoli sono solo patrocinati sul crowdfunding (Youpin) del colosso cinese, essendo realizzati da produttori di terze parti, tra cui Huami (celebre per i wearable). e Mijia (per la domotica). Lo stesso è accaduto anche di recente, col varo della raccolta fondi per lo scooterino elettrico Xiaomi Super Soco RU.

Il nuovo Xiaomi Super Soco RU, realizzato dalla cinese (con sede a Shangai) Super Roco, di recente sbarcata anche in Italia, con tanto di sito localizzato, rispetto al predecessore CU, monta dei pedali somiglianti a quelli del Piaggio Ciao prodotto per una quarantina di anni dal ’67 al 2006, rispetto ai quali, però, cambia la funzionalità.

In questo caso, infatti, non si tratta di avviare il motore termodinamico a due tempi alimentato a miscela, ma uno elettrico capace di arrivare a 20 km/h di velocità massima: nel caso, però, la maxi batteria da 18.650 mAh, abilmente celata sotto al sellino, dovesse scaricarsi, è possibile guadagnare casa, o la stazione di ricarica (ove, magari, sostituire la powerbank, rimuovibile), proprio avvalendosi dei pedali, da usarsi come in una bicicletta. In ogni caso, con un’autonomia stimata in circa 80 km, gli spostamenti urbani a zero emissioni non dovrebbero essere un problema per l’utente medio.

In ottica sicurezza, la Xiaomi Super Soco RU si dimostra capace di muoversi anche su terreni sdrucciolevoli o bagnati, grazie alle gomme da 16 pollici mentre, nella visibilità notturna, o con un fil di nebbia, mostra la sua utilità il potente (12 mila candele) sistema di illuminazione a LED, capace di illuminate il percorso antistante sino a 25 metri.

Non mancano nello Xiaomi Super Soco RU, trattandosi di uno scooter anche smart, diverse funzionalità avanzate, tra cui l’infotainment LCD per consultare eventuali malfunzionamenti del veicolo, lo stato della batteria, la velocità di crociera raggiunta, gestire l’illuminazione, etc. In più, è possibile consultare molti dei dati menzionati anche a distanza, via app, mentre il controllo remoto dello scooter viene ottenuto grazie a un telecomando, in virtù del quale è anche possibile sbloccare il veicolo, magari per prestarlo a qualcuno.

Attualmente, il nuovo scooter smart elettrico Xiaomi Super Soco RU è in finanziamento online, al prezzo di pressappoco 497 euro, ovvero 3.898 yuan, allestito nelle vivaci nuance Gray, Green, Orange, Red, White.