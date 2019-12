Aston Martin AMB 001: da EICMA 2019 la moto ambita da James Bond

Dopo Rapid E, la supercar elettrica proposta in ediziona limitata, ad EICMA 2019 la britannica Astin Martin torna a stupire gli appassionati dei motori con la sua prima moto, la AMB 001, realizzata in collaborazione con la connazionale Brough Superior, preventivata in edizione limitata – 100 esemplari – per la parte finale del 2020.

Concepita per la guida su pista, in quanto non omologata per la strada, la Aston Martin AMB 001, pur realizzata negli stabilimenti del partner a Tolosa, rispecchia in toto le scelte stilistiche che tanto sarebbero piaciute a 007, essendo stata disegnata dai progettisti di Gaydon, con la tradizionale cura artigianale del brand, e le medesime innovazione riversate – ai tempi – nell’avveniristica Valkyrie.

La codina appuntita, pur formando un blocco unico con l’anteriore, ove spicca un quadro digitale per la strumentazione, via display a colori, è interrotta dal sedile in pelle: anche nel resto della struttura risultano impiegati materiali di qualità, come l’alluminio, o la fibra di carbonio che, rinforzata da placche in titanio, forma il telaio, messo a custodire il motore.

Quest’ultimo, un 998 cc bilicindrico V-Twin, sprintato da un turbo con geometria variabile mediante un (più facile da montare e manutenere) cambio a 6 rapporti di tipo estraibile, raggiunge 1 cavallo vapore di potenza per ognuno dei 180 kg di peso del mezzo, rasentando la velocità massima di 180 CV, stimolati sulla gomma posteriore dalla frizione antisaltellamento APTC, ma tenuti a bada da un sistema frenante ricavato dal mondo del racing e, nella continua adesione sull’asfalto, da una sospensione anteriore a quadrilatero, di tipo Fior, oltre che da una forcella a doppio braccio oscillante.

Provvista di una trasmissione che ovvia ai problemi di tensionatura tipici della catena, affiancando a quest’ultima un sistema anche a cascata di ingranaggi, la prima moto di Aston Martin, nota come AMB 001, arriverà in commercio, nel quarto trimestre dell’anno venturo, per i summenzionati 100 fortunati acquirenti, al prezzo di 108 mila euro a unità.