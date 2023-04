ZTE Voyage 41: entry level con il primo Unisoc 5G

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Esteticamente questo smartphone non è male. Specie dietro. Però il retro allo stesso tempo è ridicolo. Tanto design con 4 anelli solo per tirare fuori una modesta fotocamera principale. La batteria impiegherà molto per caricarsi ma in compenso si avrà un telefono con 5G molto autonomo per la fruizione multimediale.