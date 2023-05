Xiaomi presenta il selfie-phone di riferimento Xiaomi Civi 3

Come promesso, Xiaomi ha presentato il nuovo smartphone Civi 3, destinato al pubblico dei giovani che amano esprimersi, ai quali è stato messo a disposizione l’esito, tecnologico e di design, di oltre tre anni di sviluppo.

Il nuovo Xiaomi Civi 3 ha uno chassis da 7,56 mm di spessore e dal peso di 173,5 grammi. Le colorazioni sono rosa viola (Rose Purple), verde menta (Mine Green), oro avventura (Adventure Gold) e grigio cocco (Coconut Grey). Davanti c’è una pillola per la doppia fotocamera anteriore: quest’ultima prevede un sensore principale da 32 megapixel (Samsung S5K3D2, f/2.0, 78° di FOV) e uno ultra wide da 32 megapixel (Samsung S5K3D2, f/2.0 , angolo di visione a 100°), con un sensore di temperatura multicolore secondo quattro luci soffuse. I selfie vengono scattati in 4K: inoltre sono presenti 5 effetti di luce calda e fredda e la funzione AI ​​Super Sense Four Soft light.

Il display dello Xiaomi Civi 3 è un pannello OLED curvo, da 6,55 pollici, con risoluzione Full HD+ (a 2400 × 1080 pixel), 120 Hz di refresh rate, 240 Hz di touch sampling, , frequenza di campionamento touch 240Hz, tecnologia CSOT C6, luminosità di picco a 1.500 nits, certificazione Dolby Vision, supporto all’HDR10+, profondità colore a 12-bit, elevate precisione del colore (JNCD≈0.41, deltaE≈0.50), regolazione automatica della luminosità a 16.000 livelli, modulazione di larghezza d’impulso ad alta frequenza (1920Hz), protezione via vetro Corning Gorilla Glass 5.

Posteriormente, un grande oblò sulla sinistra comprende vari sensori. A comporre la tripla fotocamera in questione, vi è il sensore principale da , fotocamera principale da 50 megapixel (Sony IMX800, OIS, f/1.77, 1G+6P), quello ultra grandangolare da 8 megapixel (Sony IMX355), quello per le macro (Geco Micro GC02M1) da 2 megapixel. Anche i video dietro sono girati in 4K. Per le vibrazioni, c’è il motore lineare lungo l’asse X. In tema di audio vi sono due speaker col Dolby Atmos.

Provvisto di uno scanner per le impronte digitali sotto lo schermo, lo Xiaomi Civi 3 è mosso dal chipset octacore Dimensity 8200-Ultra (rispetto al modello standard di SoC si ha la stessa clock frequency ma l’aggiunta del chip d’imaging proprietario di Xiaomi): la RAM LPDDR5 e lo storage UFS 3.1 permettono le combinazioni da 12+256 GB (2.499 yuan, 329 euro), 12+512 GB (2.699 yuan, 355 euro), e 16 GB +1 TB (2.999 yuan, 395 euro). Grande attenzione ès tata conferita alla dissipazione del calore, con un sistema a liquido che prevede una VC da 4000 mm² e un film di grafite da 10567,9 mm².

Grazie a tali elementi si possono giocare a sparatutto in terza persona a 90 fps per 30 minuti senza che la parte anteriore superi i 40,1 °C.

La batteria dello Xiaomi Civi 3, da 4500 mAh, completa la ricarica in 38 minuti grazie a una ricarica rapida da 67W: tra le altre specifiche menzionate in sede di presentazione, vi è il 5G standalone e non, il Dual 4G VoLTE, il GPS (L1 + L5), gli infrarossi, il Wi-Fi ax, il Bluetooth 5.2, e l’NFC. Il sistema operativo è Android 13 sotto l’interfaccia MIUI 14.

Da segnalare che, all’inizio di Giugno, verrà distribuita la versione Disney 100th Anniversary Limited Edition, personalizzata sulla base di Topolino.