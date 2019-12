Xiaomi Mi 10t: in arrivo un top di gamma a prezzo medio

Lo Xiaomi Mi 10t è tecnicamente un top di gamma, ma il prezzo è da paura. La sua uscita è prevista per la prima parte del 2020, ma si possono anticipare alcune delle specifiche tecniche di questo strepitoso smartphone.

Lo Xiaomi Mi 10t pro monterà uno Snapdragon 865: questo processore è una delle ultime uscite della gamma Snapdragon, un SoC con una potenza impressionante, e inoltre è accompagnato da 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage, probabilmente non espandibile.

Tutto questo però sta sotto la scocca, e anche l’occhio vuole la sua parte. Sotto questo punto di vista, anche lo schermo non scherza per nulla: un display OLED FullHD+, quindi con una risoluzione di 1.080×2.340 pixel da 6.39 pollici, protetto da un Gorilla Glass 5.

Lo schermo è anche fornito di un lettore di impronte ottico sotto lo schermo (per la versione normale di questo modello non sono ancora trapelati leak, ma il Pro dovrebbe essere fornito in questa maniera).

Per la connettività sarà davvero al top con connessione 5G, Bluetooth 5.0, una Dual Sim, Wi-Fi 802.11 ac dual band, GPS dual band- e NFC: difficile desiderare di più.

La fotocamera di questo Xiaomi Mi 10t sarà la cosa più strabiliante, in ragione di un probabile reparto fotocamera compreso di 4 camere, 108 + 48 + 16 + 8 megapixel: la qualità massima sarà in 4K nelle foto, mentre nei video ci sarà il 2K a 30 fps e il 1080 a 60 fps. Si avrà una stabilizzazione di ferro, ma non ci sono purtroppo informazioni sulla grandangolare e sugli eventuali zoom.

Con una batteria da 4.000 mAh, avrà una vita longeva anche senza caricabatteria: il software invece avrà come base Android 10, con la MIUI 12 in arrivo per la seconda metà del 2020. L’uscita avverra nel primo quarto del 2020 e il prezzo sarà di circa 450/500 euro, ma non ci sono ancora conferme in merito.