WinDay, il programma fedeltà di Wind, si arricchisce con "La Prova del 9": un nuovo quiz con premi fino a 1.000 euro.

Tutti i maggiori operatori telefonici, al fine di fidelizzare la propria clientela, dispongono di un apposito programma fedeltà. Per i (veramente) pochi che non sapessero di cosa stiamo parlando, un programma fedeltà consiste in un insieme di iniziative di vario genere volte ad erogare omaggi ai clienti di un operatore come traffico bonus o sconti presso partner ufficiali. Ciascun programma fedeltà ha un funzionamento differente ma l’obiettivo di trattenere a sé i propri clienti rimane comune a tutte le varianti.

Un esempio di questi programmi prende il nome di WinDay ed è sponsorizzato da Wind (WindTre, a partire dalla metà del mese di Marzo): a seconda del giorno della settimana in cui ci si trova, l’operatore concede un omaggio di diverso tipo. A partire da Giovedì scorso è stata introdotta una nuova funzionalità che potrebbe creare interesse in qualche nostro lettore. Vediamo meglio di che cosa si tratta.

WinDay propone “La prova del 9”: un quiz a premi con vincite fino a 1.000 euro

Come appena anticipato dal sottotitolo, Wind ha introdotto il quiz a premi “La prova del 9“. Si tratta di un classico quiz che prevede la possibile erogazione di un premio in denaro che può arrivare fino a 1000 euro. Il quiz sarà accessibile ogni Giovedì, a partire dalle ore 12 e fino alle ore 22.

Il funzionamento del quiz è molto semplice: ogni Giovedì il cliente si recherà nell’area dedicata a WinDay dove sarà possibile iniziare a giocare. Il gioco prevede un totale di 9 domande a risposta multipla alle quali bisogna rispondere in fila. Infatti non sono previste pause tra una domanda e l’altra e il giocatore ha un totale di 10 secondi a domanda per dare una risposta. Solo per la prima domanda il cliente può scegliere la categoria tra le quattro proposte.

Abbandonare l’area di gioco per un qualsiasi motivo corrisponde ad una risposta errata e, di conseguenza, perderete l’occasione di accaparrarvi il premio predisposto. Qualora rispondeste correttamente a tutte le 9 domande, vi sarà corrisposta una frazione variabile di 1.000 euro ossia dell’ammontare totale da condividere con tutti i vincitori del quiz. Ad esempio, se ci sono 10 giocatori vincenti ciascuno di essi otterrà un premio pari a 100 euro. Nel caso in cui nessun giocatore vinca il quiz, il premio della giornata sarà sommato a quello del Giovedì successivo.

Il premio a voi corrisposto consiste in traffico telefonico bonus ed è erogato secondo due modalità principali:

Se avete un’utenza con piano prepagato (pensiamo alle classiche SIM ricaricabili ), il premio vi sarà riconosciuto sottoforma di “ ricarica telefonica “, erogata entro un massimo di 2 mesi dalla richiesta.

), il premio vi sarà riconosciuto sottoforma di “ “, erogata entro un massimo di 2 mesi dalla richiesta. Se avete un’utenza con piano post-pagato (come negli abbonamenti), il premio è riconosciuto come sconto in fattura, applicato sulle prime fatture utili e fino all’esaurimento del credito accumulatosi.

Abbiamo parlato di una richiesta da inviare: entro un massimo di 30 giorni dalla data di conclusione della sessione di gioco, il cliente dovrà recarsi presso l’area “Come funziona” dell’app MyWind ed inviare una specifica richiesta tramite un form messo a disposizione. Qualora il cliente non facesse ciò nei termini previsti, non avrà diritto al credito bonus considerandolo rifiutato.