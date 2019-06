Wind regala – Rovazzi docet – fino a 100 Giga per l’estate con le offerte All Inclusive e Call your Country

Spesso e volentieri, l’arrivo dell’estate è un evento ‘gradito’ agli operatori telefonici. Approfittando del momento, infatti, essi propongono varie promozioni speciali o regali per i propri clienti al fine di fidelizzarli e, quindi, mantenerli tali. Alcuni di essi sfruttano il proprio programma fedeltà, altri invece offrono traffico dati aggiuntivo o agevolazioni di vario genere.

A questa seconda categoria appartiene, non a caso, quanto proposto da Wind per quest’estate mediante uno spot televisivo con Fabio Rovazzi. Anticipiamo che il pacchetto offerto da Wind non comporterà alcun costo aggiuntivo da parte del cliente, né vincoli di sorta da soddisfare con l’operatore telefonico (eccetto quelli previsti dalla normale promozione).

Wind offre fino a 100 GB per l’estate, ma solo se si usa la modalità Easy Pay

Come già anticipato precedentemente, l’omaggio di Wind per l’estate consiste in un pacchetto di traffico dati aggiuntivo. Nel dettaglio, Wind prevede di aggiungere 50 GB di traffico dati a quanto normalmente previsto con le offerte All Inclusive e Call Your Country.

Questo taglio di traffico bonus vale con le offerte che prevedono l’addebito sul credito residuo ma, nel caso in cui sceglieste la modalità Easy Pay per il pagamento del canone, esso può elevarsi fino a 100 GB.

Ci teniamo a precisare, ovviamente, che tale iniziativa è rivolta a tutti i nuovi clienti dell’operatore che decidono di attivare una nuova offerta. Non è dato sapere se gli attuali clienti avranno un regalo simile o meno. In ogni caso, l’attivazione del bonus è automatica come la disattivazione, fissata al 22 Settembre prossimo (a meno che l’utente non decida di disattivare l’offerta principale del proprio contratto).

Ecco alcune offerte di Wind abilitate all’iniziativa

Tra le offerte compatibili con questa promozione citiamo:

All Inclusive Summer Edition: minuti ed SMS illimitati e 60 GB a 16,99 euro al mese

All Inclusive Young: uguale a quella precedente ma offerta a 11,99 euro al mese (riservata agli under 30)

All Inclusive Senior: minuti ed SMS illimitati e 5 GB di traffico dati a 7,99 euro al mese (riservata agli over 60)

Si precisa che il canone a cui queste offerte sono proposte è valido solo in caso di addebito mediante la modalità Easy Pay. Ribadiamo, inoltre, che le offerte appena citate sono solo un esempio di quelle abilitate al bonus e che, in generale, tutte le offerte del tipo All Inclusive e Call your Country non dovrebbero presentare alcun problema in tal senso.