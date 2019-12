Wind All Inclusive Flash 50 è ancora disponibile, con minuti illimitati e 50 GB, fino al prossimo 27 Dicembre

Scegliere la giusta promozione telefonica, si sa, non è per niente una scelta facile. Chiunque si trovi in questa situazione deve essere in grado di mettere bene a fuoco cosa desidera dal proprio operatore telefonico. Se, per fare un esempio, nella mia zona di residenza non prende l’operatore X, è bene non sottoscrivere un contratto con esso anche se mi propone una promozione molto conveniente.

A diversi clienti, inoltre, possono interessare diverse soglie di traffico a seconda delle singole esigenze. Come se non bastasse, non tutte le offerte sono proposte alla luce del sole ma ce ne sono alcune che, in quanto riservate solo ad alcuni clienti, sono proposte ‘ad personam’ mediante SMS dedicato o chiamata da call center. Oggi vi proponiamo un’offerta di questo tipo, proposta da Wind e vicina alla ‘data di scadenza’.

Wind All Inclusive Flash 50 è molto conveniente, ma sta per scadere

La promozione di cui vi parleremo in questo articolo prende il nome di Wind All Inclusive Flash 50 e prevede le seguenti soglie di traffico mensili:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, ad esclusione delle numerazioni a pagamento.

verso tutti i numeri nazionali, ad esclusione delle numerazioni a pagamento. 200 SMS verso tutti i numeri mobili nazionali.

verso tutti i numeri mobili nazionali. 50 GB di traffico dati da utilizzare sul suolo nazionale (in UE è previsto uno specifico bundle a titolo di roaming).

Nel caso in cui decideste di aderire a tale piano tariffario, vi sarà richiesto il pagamento di un canone mensile pari a 8,99 euro. Ricordiamo che non tutti possono attivare questa promozione ma essa è ad appannaggio di coloro che hanno ricevuto uno specifico SMS da Wind. Tale promozione, inoltre, scade fra poco: è possibile procedere all’attivaione solo fino al prossimo 27 Dicembre.

È necessario, inoltre, prestare attenzione ad alcuni dettagli aggiuntivi: sono previsti costi sia per quanto riguarda l’attivazione, sia per quanto riguarda l’acquisto della SIM. Entrambi sono da pagare in un’unica soluzione che ammonta a 21,99 euro (in accordo con quanto scritto nell’SMS dell’operatore telefonico).

Almeno per il momento non ci sono informazioni su eventuali vincoli contrattuali, i quali potranno essere meglio chiariti chiedendo direttamente ad un consulente dedicato. Come specificato nel corpo del messaggio, l’attivazione può essere comodamente completata in un negozio Wind semplicemente presentando l’SMS inviato dall’operatore telefonico.