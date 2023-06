Wiko T60: lo smartphone entry level che sfida in eleganza i top di gamma

Il brand franco singaporiano Wiko, che come noto fa produrre in Cina i suoi smartphone, ha annunciato un nuovo smartphone di fascia bassa, il Wiko T60, che è stato proposto sul mercato malesiano (essendo stato listato sul sito malese dell’azienda) in tre diverse colorazioni, ovvero in nero, viola e blu.

Wiko T60 misura 165.75 x 75.8 x 9.75 mm e pesa 217 grammi. Lo chassis impiega la plastica per il frame laterale e il retro, e ovviamente il vetro per il davanti. A livello stilistico, il perimetro laterale è piatto, e il retro lo completa bene con una leggera curvatura a sandwich. Passando alle specifiche concrete, emerge come questo device sia in realtà un Cubot P80 rimarchiato con il retro che reca la scritta Wiko al posto di Cubot. Miracoli del marketing e delle collaborazioni tra brand minori.

Il display del Wiko T60 ha un rapporto d’aspetto a 20:9 ed è formato da un pannello LCD da 6,58 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2408 pixel) e tecnologia IPS per ottimi angoli di lettura e visione laterali. Purtroppo, come da fascia d’appartenenza, si nota un notch a goccia d’acqua, leggermente a V per la selfiecamera. La fotocamera anteriore, per videochiamate e selfie, è da 24 megapixel e supporta l’AI Face ID per la sicurezza.

In ogni caso la protezione del Wiko T60 è assicurata anche da uno scanner per le impronte digitali, posto di lato. Tornando al segmento fotocamere, anche qui con clip catturate a [email protected], sul retro si nota in uno square, in formazione a triskele, una tripla fotocamera: a comporla sono un sensore primario da 48 megapixel, uno secondario da 2 megapixel e uno ausiliario in QVGA (0,3 megapixel).

Il chipset octacore MediaTek MTK8788 ha 4 core efficienti Cortex-A53 a 2 GHz e 4 core performanti Cortex-A73 ancora a 2 GHz, ed è affiancato dalla scheda grafica Mali-G72 MP3. La RAM è da 8 GB, mentre lo storage è da 256 GB ed è espandibile di altri 128 GB via microSD. A garantire la linfa vitale all’hardware è la batteria ai polimeri di litio, da 5.200 mAh, con carica rapida a 10W. Le connettività del Wiko T60 prevedono il Bluetooth 4.2 (A2DP), il Dual SIM con 4G, il Wi-Fi n (direct, hotspot), il mini-jack da 3,5 mm, l’NFC, la microUSB Type-C 2.0 (con OTG) e il GPS (A-GPS, Glonass). Il sistema operativo è Android 13.

Per ora manca il prezzo dello smartphone Wiko T60 ma può giovare il ricordare che il gemello Cubot P80 è attualmente venduto su Aliexpress a 119,99 dollari, pari a pressappoco 110 euro nostrani.