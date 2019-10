Vodafone, Tim, Wind e gli altri operatori preparano la lista nera dei cattivi pagatori: ecco come funzionerà

L’ultima novità in arrivo nel mondo della telefonia non riguarda un nuovo modello di smartphone o l’introduzione di reti fisse o mobili più veloci e nemmeno la guerra delle tariffe attualmente in corso tra i vari operatori. Per una volta le compagnie sembrano infatti disposte a far fronte comune, puntando il dito contro i clienti che attuano comportamenti intenzionalmente lesivi per i gestori (lasciandosi alle spalle conti non pagati).

Il problema riguarda in particolar modo chi sfrutta in modo opportunistico i passaggi tra compagnie, approfittando delle nuove offerte di abbonamento, con lo scopo esplicito di evitare il saldo delle precedenti bollette. Un’eventualità davanti alla quale al momento gli operatori telefonici hanno poche possibilità di difesa, visto che non possiedono strumenti per verificare la buona fede del cliente entrante.

Scenari come questi potrebbero però diventare molto presto un ricordo proprio grazie all’avvio del Simoitel, una sigla che sta per Sistema informativo sulle morosità intenzionali nel settore della telefonia. Tra gli aderenti figurano Vodafone, Telecom, Fastweb, Wind – Tre, Tiscali e British Telecom.

Come funziona Simoitel e quali saranno le conseguenze per i morosi

Stante la situazione appena descritta, la Simoitel entrerà pienamente in funzione a partire da lunedì e si occuperà di raccogliere all’interno di una banca dati (gestita da Crif) i riferimenti dei peggiori clienti insolventi. In questo modo, le compagnie avranno un’arma in più contro i cattivi pagatori, oltre all’invio delle classiche raccomandate, potendo avvisare il cliente insolvente che, nel caso la situazione dovesse perdurare, il suo nominativo verrà inserito nell’apposita banca dati.

A quel punto, le altre compagnie telefoniche potrebbero rifiutare l’apertura di un nuovo abbonamento o del passaggio dalla precedente compagnia con la conservazione del numero. Ed in tal caso, l’unica alternativa disponibile restante potrebbe essere quella di attivare una linea prepagata a consumo, scordandosi quindi la possibilità di un qualsiasi abbonamento.