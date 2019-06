Vodafone, Tim e Wind 3: aumento tariffe telefoniche fino a 3 euro al mese. Come avere GB internet "gratis"

Ci si avvia nel pieno dell’estate e l’aumento delle temperature è accompagnato dall’aumento delle tariffe degli operatori telefonici. La notizia riguarda i principali gestori italiani, dunque Tim, Vodafone e Wind 3 che sul loro sito e mediante SMS hanno già provveduto a comunicare ai clienti interessati il rincaro. Per norma di legge, l’avviso deve arrivare almeno 30 giorni prima rispetto alla data dal quale partirà la nuova tariffa.

Il Codacons ha già avvisato AGCOM e l’Antitrust di tenere d’occhio quanto fatto dagli operatori, per verificare che i vari rincari rispettino le norme attualmente vigenti.

Rincari Tim, Vodafone e Wind: le date dei rincari

Tim, dal 13 giugno al 12 luglio, in base al tipo di servizio attivo provvederà ad aumentare le tariffe di 2 euro al mese e i clienti potranno scegliere se ricevere 20 GB mensili di navigazione in internet gratis per un anno o minuti illimitati. L’aumento di prezzo riguarda anche le linee fisse: le bollette costeranno 1.90 euro in più al mese dal 1° luglio 2019.

Per quanto riguarda Vodafone, invece, le tariffe aumenteranno a partire dal 27 luglio. Come “bonus” gli utenti potranno scegliere se avere la possibilità di utilizzare il servizio anche con credito esaurito pagando 0.99 euro al giorno per massimo 48 ore. Alcune offerte, invece, aumenteranno di 1.98 euro e, tra il 10 giugno e il 27 luglio, i clienti possono chiamare il numero 42590 e chiedere 20 giga di traffico internet senza costi aggiuntivi. Per le reti fisse, invece, l’aumento sarà di 3 euro al mese.

Infine ci sono i rincari di Wind da segnalare: dal 16 giugno, le tariffe sono aumentate di 3 euro al mese. I clienti che hanno il piano Wind Smart, pagheranno 2 euro al mese in più ma riceveranno 50 giga in più al mese o chiamate illimitate se invieranno un SMS con scritto “OKGIGA” al 40100.