Vodafone Special Unlimited è tornata ed offre minuti e messaggi illimitati e ben 50 Giga (ma non per tutti)

Nel campo della telefonia mobile, scegliere la giusta offerta telefonica non è mai troppo semplice. Abbiamo detto più e più volte in passato che il mercato è alquanto vario e, a seconda del singolo cliente, una offerta potrebbe rivelarsi più adatta rispetto ad un’altra. Come se non bastasse non tutte le promozioni sono sbandierate alla luce del sole: ci sono alcune offerte, denominate operator attack, che sono indirizzate solo ad alcuni clienti di alcuni operatori specifici.

È evidente che queste ultime sono le promozioni più convenienti, dato che sono dedicate ad un pubblico alquanto limitato. Bisogna però fare estrema attenzione alle condizioni contrattuali che potrebbero nascondere qualche insidia (vincoli contrattuali, costi nascosti, ecc). Come avrete intuito quest’oggi parleremo di una promozione di Vodafone già vista in passato e appartenente proprio alla categoria delle operator attack: vediamo subito di cosa si tratta.

Vodafone Special Unlimited, particolarmente conveniente, è rivolta solo ai clienti di alcuni operatori

La promozione di Vodafone che, come ampiamente anticipato, prende il nome di “Special Unlimited“, e prevede le seguenti soglie di traffico calcolate su base mensile:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, ad eccezione delle numerazioni a pagamento.

verso tutti i numeri nazionali, ad eccezione delle numerazioni a pagamento. SMS illimitati verso tutti i numeri mobili nazionali, escludendo i servizi a sovrapprezzo.

verso tutti i numeri mobili nazionali, escludendo i servizi a sovrapprezzo. 50 Giga di traffico dati da utilizzare in tutta Italia (per l’Europa è previsto un bundle ridotto).

L’offerta di Vodafone prevede un canone mensile di 9,99 euro addebitato sul credito residuo. A tale costo si aggiungono 10 euro per l’acquisto della SIM e 5 euro come contributo di attivazione. A quanto sembra non sono previsti vincoli tariffari ma, in ogni caso, vi consigliamo di verificare ciò direttamente in un punto vendita Vodafone o chiamando il servizio clienti.

La navigazione in Internet è soggetta ad un limite massimo di velocità pari a 600 Mbps, ben superiori alle esigenze di un qualunque utente abituale (sebbene non si tratti delle velocità massime offerte, ad esempio, dal 5G). La promozione può essere attivata in un qualunque punto vendita Vodafone, previa portabilità obbligata del numero: inoltre, non sono pervenute date di scadenza sulla sua attivazione.

Attenzione: la promozione non è attivabile da tutti ma solo dai clienti TIM, CoopVoce e Tiscali. Ricordiamo, infine, di chiedere espressamente la disattivazione dei servizi a sovrapprezzo, qualora l’operatore li rendesse attivi di base (ovviamente fate ciò solo se non siete interessati a quello che offrono).