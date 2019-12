Vodafone Special Unlimited con minuti, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati (solo ad alcuni fortunati ex-clienti)

Scegliere la giusta offerta telefonica non è affatto semplice. Oggettivamente parlando, il mercato della telefonia mobile è alquanto vario e, di conseguenza, bisogna mettere insieme vari fattori al fine di fare la scelta migliore. Il primo tra tutti è la copertura offerta da un determinato operatore telefonico: se un determinato gestore non prende, è inutile accettare una qualunque sua proposta per quanto conveniente essa sia.

Si dovrà poi procedere con il trovare il giusto piano tariffario, il quale dovrà saper coniugare un giusto canone mensile e soglie di traffico adatte alle esigenze dell’utente. Oltre alle normali tariffe telefoniche, bisogna fare particolare attenzione alle cosiddette offerte winback, ossia quelle dedicate a chi soddisfa particolari condizioni dettate dall’operatore telefonico. Non è un caso che oggi parleremo proprio di una promozione proposta da Vodafone e che appartiene proprio a quest’ultima categoria: analizziamone i dettagli.

Vodafone Special Unlimited è particolarmente conveniente, ma attenzione ai servizi aggiuntivi

Come appena annunciato, la promozione di cui stiamo per parlare prende il nome di Vodafone Special Unlimited e prevede le seguenti soglie di traffico, calcolate su base mensile:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, ad eccezione delle numerazioni a pagamento.

verso tutti i numeri nazionali, ad eccezione delle numerazioni a pagamento. SMS illimitati verso tutti i numeri mobili nazionali (ad eccezione di quelli per cui potrebbe essere previsto un sovrapprezzo).

verso tutti i numeri mobili nazionali (ad eccezione di quelli per cui potrebbe essere previsto un sovrapprezzo). 50 GB di traffico dati da utilizzare su tutto il territorio nazionale (per l’Europa è previsto un bundle aggiuntivo, più ridotto).

Chiunque decidesse di attivare questa promozione si ritroverà a pagare un canone mensile pari a 7 euro. Si tratta di una promozione particolarmente conveniente, specie tenendo in considerazione del basso canone mensile richiesto all’utente. Completano il quadro il costo di attivazione, incluso senza alcuna somma da pagare, e il contributo per l’acquisto della SIM pari a 10 euro (con 5 euro di credito incluso).

Ricordiamo, però, che non tutti possono procedere all’attivazione di questa particolare promozione. È necessario, infatti, aver ricevuto uno specifico SMS da parte di Vodafone indicante la possibilità di attivare la tariffa sopra indicata (differentemente da altre promozioni, non conta l’attuale gestore con cui avete sottoscritto il contratto). L’attivazione dovrà essere conclusa in un punto Vodafone autorizzato ed è obbligatoria la portabilità del numero telefonico (non è possibile attivare da zero una nuova SIM card).

Come ultimo aspetto, poniamo l’attenzione su alcuni aspetti che potranno essere di particolare interesse. In primo luogo, attenzione ai servizi aggiuntivi che vi vengono attivati nella vostra SIM card.

Contestualmente all’attivazione, infatti, beneficerete di Smart Passport+, Giga di Riserva e Rete Sicura (che possono essere tranquillamente disattivati, se non ritenuti necessari). La velocità massima di navigazione permessa dovrebbe essere pari a 600 Mbps, salvo eventuali promozioni aggiuntive (in accordo con quanto stabilito da Vodafone a partire dal 16 Giugno 2019). Ricordiamo che la promozione è attivabile fino al 7 Gennaio 2020, salvo ulteriori proroghe.