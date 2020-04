Vodafone Special Unlimited 7: ecco minuti illimitati e 7 GB di traffico dati (per le SIM silenti)

Scegliere la giusta tariffa telefonica, si sa, non è mai una scelta troppo semplice da portare a termine. Il mercato delle offerte telefoniche è alquanto vario e, specie dopo il lancio di molti operatori virtuali, è davvero difficile trovare la promozione in grado di bilanciare le soglie di traffico necessarie all’utente e un canone mensile accessibile.

Spesso e volentieri, però, gli operatori propongono alcune offerte “speciali”, le quali non sono pubblicate alla luce del sole e, a volte, solo determinate persone possono aderirvi. Un esempio lampante consiste nelle “operator attack”: una serie di offerte mirate agli ex-clienti caratterizzate da una particolare convenienza. Oggi non parleremo di una promozione di questa categoria ma, comunque, quanto proposto da Vodafone potrebbe ugualmente interessarvi. Vediamo tutti i dettagli.

La promozione di Vodafone è dedicata alle SIM “silenti”, ovvero a quelle che non utilizziamo spesso

La promozione di cui vi stiamo per parlare in questo articolo è già stata proposta in passato (sebbene con modalità differenti) e prende il nome di Vodafone Special Unlimited 7. Le soglie di traffico in essa incluse sono le seguenti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, ad eccezione di quelli per cui è richiesto un pagamento aggiuntivo.

verso tutti i numeri nazionali, ad eccezione di quelli per cui è richiesto un pagamento aggiuntivo. 7 GB di traffico Internet in 4G (fino a 600 Mbps) da utilizzare sul suolo nazionale. In Europa è previsto un bundle minore in accordo con le politiche di uso lecito e corretto.

La promozione non include gli SMS, i quali sono sottoposti alla tariffazione standard proposta dall’operatore. L’offerta è proposta con diversi canoni mensili: si parte da 5 euro fino ad arrivare anche a 17 euro (si consiglia di controllare direttamente per verificare in quale casistica ci si ritrovi).

Questa promozione è spesso proposta a tutti i clienti delle cosiddette “SIM silenti”. Per chi non sapesse di cosa stessimo parlando, una SIM silente consiste in una SIM utilizzata di rado e che, per ovvie ragioni, non dispone di alcuna promozione attiva. L’obiettivo di Vodafone è quello di aumentare l’ARPU, ovvero il ricavo medio per utente, spingendo i clienti ad attivare questa promozione particolare.

Vodafone Special Unlimited 7 è attivabile attraverso diversi canali

La pandemia da COVID-19 non rende complicato attivare questa promozione. Qualora non riusciste a recarvi presso un negozio Vodafone, potrete sempre visitare la pagina “Offerte per te” del sito www.vodafone.it (o la stessa sezione dall’app MyVodafone). In alternativa, potrete verificare la possibilità di attivarla chiamando i numeri 42100, 42200, 40333, 190.

Precisiamo che non è sufficiente possedere una SIM silente per attivare la sopracitata promozione. Oltre a questo requisito, il vostro numero deve essere direttamente selezionato dall’operatore telefonico. Di conseguenza, se attraverso i canali web o telefonici questa offerta non compare, non potrete fare nulla (ovviamente se si chiede l’attivazione della stessa ad un operatore non sarà possibile concludere nulla di utile).