Vodafone Special Minuti 7 GB, a soli 5 euro al mese, è attivabile da alcuni ex-clienti

Scegliere la giusta tariffa telefonica, si sa, non è mai una scelta troppo semplice da portare a termine. Il mondo della telefonia mobile è alquanto vario e, di conseguenza, sottoscrivere il contratto più adatto alle proprie esigenze è alquanto complicato. L’unico modo per fare la scelta migliore consiste nel continuare ad analizzare lo scenario a noi proposto, in modo tale da attivare l’offerta che combini al meglio le soglie offerte, il prezzo proposto e la copertura telefonica del relativo operatore.

A peggiorare il grado di difficoltà di questa scelta ci pensano le cosiddette ‘offerte winback‘. Per chi non sapesse di cosa stessimo parlando, si tratta di particolari promozioni non esposte alla luce del sole e, di solito, si rivelano essere molto più convenienti di quelle che un operatore propone sul proprio sito ufficiale o in negozio. Nella maggior parte dei casi sono proposte via SMS, ma non mancano all’appello situazioni in cui sia un call center a chiamare una persona specifica.

Oggi parliamo di un’offerta di Vodafone Italia che appartiene proprio a quest’ultima categoria e che sarà attivabile fino alla fine dell’anno. Ecco tutti i dettagli.

Vodafone Special Minuti 7 GB è attivabile solo fino al 31 Dicembre

La promozione oggetto di quest’articolo prende il nome di ‘Vodafone Special Minuti 7 GB’ e propone mensilmente le seguenti soglie di traffico:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, ad esclusione di tutti quei numeri per cui è richiesto un pagamento aggiuntivo.

verso tutti i numeri nazionali, ad esclusione di tutti quei numeri per cui è richiesto un pagamento aggiuntivo. 7 GB di traffico dati da utilizzare sul suolo italiano (per il territorio europeo è previsto un piccolo bundle a titolo di roaming).

Chiunque decida di procedere all’attivazione di questa promozione è tenuto al pagamento di un canone mensile pari a 5 euro. Ricordiamo che, come anticipato precedentemente, si tratta di un’offerta del tipo ‘winback’. Di conseguenza, solo se siete stati direttamente contattati dall’operatore rosso in qualità di ex-clienti potrete beneficiare di questa promozione. Se non aveste ricevuto comunicazione alcuna, potete provare direttamente tramite uno dei canali ufficiali per verificare la vostra compatibilità.

Ricordiamo che potrebbero essere previsti ulteriori costi per l’acquisto della SIM e per l’attivazione della promozione: vi consigliamo di verificare direttamente chiedendo ad un consulente dedicato. Assieme alla promozione appena attivata, vi saranno attivati anche i servizi ‘1 Giga di riserva’, ‘Vodafone Rete Sicura’ e ‘Vodafone Smart Passport+’, disattivabili in qualunque momento.