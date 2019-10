Vodafone propone un’interessante winback a soli 7 euro al mese (e senza costi d’attivazione)

Siamo tutti consci del fatto che, al giorno d’oggi, scegliere la migliore tariffa telefonica non è un’operazione alquanto semplice. Operatori diversi propongono piani tariffari spesso molto differenti l’uno dall’altro e, come se non bastasse, è fondamentale tenere in considerazione la copertura offerta da quel preciso operatore “x” nella propria zona geografica d’interesse (se il segnale non prende, è inutile accettare le offerte di un determinato operatore telefonico).

Passato il ‘test’ della copertura, spesso conviene attivare alcune promozioni che prendono il nome di winback. Per chi non sapesse di cosa stessimo parlando, si tratta di promozioni particolari attivabili esclusivamente rispettando alcune precise condizioni dettate dall’operatore telefonico (essere ex-clienti od attuali clienti di un operatore concorrente, ad esempio). Proprio a questa categoria appartiene l’ultima promozione presentata da Vodafone, di cui trattiamo meglio i dettagli qui sotto.

Vodafone non mette limiti a minuti ed SMS ed include 50 GB di traffico dati

La promozione presentata da Vodafone prende il nome di “Vodafone Special Unlimited 7” e prevede le seguenti soglie di traffico, calcolate su base mensile:

Minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali, ad esclusione di quelle a pagamento.

verso tutte le numerazioni nazionali, ad esclusione di quelle a pagamento. SMS illimitati verso tutti i numeri mobili nazionali, sempre ad esclusione di quei servizi per cui è richiesto un pagamento aggiuntivo.

verso tutti i numeri mobili nazionali, sempre ad esclusione di quei servizi per cui è richiesto un pagamento aggiuntivo. 50 GB di traffico dati da utilizzare sul suolo nazionale (in UE sarà disponibile un bundle ridotto, debitamente comunicato dall’operatore telefonico).

La promozione appena descritta prevede il versamento di un canone mensile pari a 7 euro. Stando alle informazioni emerse, la sottoscrizione di questa promozione comporterebbe il pagamento di un contributo di attivazione pari a 12 euro. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, nell’SMS che avete ricevuto è specificato che siete esonerati dal pagamento di questa somma. Non è dato sapere se son presenti anche altri costi legati, per esempio, all’acquisto della SIM.

Per tutti i dettagli, consigliamo di farvi guidare dal personale di Vodafone in un centro autorizzato. L’offerta è attivabile fino al prossimo 16 Ottobre, salvo ulteriori proroghe che saranno debitamente comunicate da Vodafone.