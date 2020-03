Vodafone propone Special Unlimited 8, la prima offerta winback senza rimodulazioni

Il mercato della telefonia mobile, si sa, è alquanto vasto. Al giorno d’oggi c’è un’ampia gamma di scelta tra gli operatori disponibili, sia fisici che virtuali, e ciascuno di essi propone il proprio bouquet di offerte, le quali si adattano a differenti categorie di utenti. Come se non bastasse, il bouquet di offerte disponibili si può allargare includendo anche le cosiddette offerte winback ossia quelle finalizzate ad ottenere vecchi clienti che hanno deciso di passare ad un altro operatore.

Un altro spettro della telefonia mobile è rappresentato dalle famigerate rimodulazioni tariffarie. Per i pochi che non sapessero di cosa stiamo parlando, si tratta di un aumento del canone mensile proposto al cliente, al quale non è possibile rimediare (se non disdicendo il contratto con quello specifico operatore). Sotto questa luce vi presentiamo una particolare promozione di Vodafone la quale, come potrete vedere, vanta un dettaglio non da poco. Vediamo cosa propone.

Vodafone, con Special Unlimited 8, promette zero rimodulazioni per 36 mesi

Come appena anticipato, la promozione di cui vi stiamo per parlare prende il nome di Special Unlimited 8 e prevede le seguenti soglie di traffico, calcolate su base mensile:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali , ad eccezione di quelli per cui è richiesto un pagamento extra.

, ad eccezione di quelli per cui è richiesto un pagamento extra. SMS illimitati verso tutti i numeri mobili nazionali, ad eccezione di quei servizi per cui è richiesto un pagamento aggiuntivo.

verso tutti i numeri mobili nazionali, ad eccezione di quei servizi per cui è richiesto un pagamento aggiuntivo. 50 GB di traffico dati da utilizzare sul suolo italiano in 4G. Sul suolo europeo è previsto un bundle ridotto.

La promozione appena esaminata prevede un canone mensile pari ad 8 euro oltre ad un ulteriore pagamento una tantum da 1 euro che comprende il costo di attivazione e il costo per l’acquisto della SIM. C’è una particolarità in più in questa promozione: Vodafone promette di non introdurre alcuna rimodulazione tariffaria per un periodo pari a 36 mesi dall’attivazione. Ciò è in accordo con l’SMS informativo che molti smartphone stanno ricevendo in queste ore.

Ricordiamo, infine, alcuni dettagli di fondamentale importanza. Dato che si tratta di una campagna winback, non tutti possono aderire al piano proposto da Vodafone ma solo chi possiede l’SMS specifico inviato dall’operatore. Chiamare il call center di Vodafone o recarsi ugualmente presso un punto vendita, molto probabilmente, non porterà i risultati sperati.

La promozione è attivabile solo per pochi giorni, fino al prossimo 11 Marzo, attraverso uno dei canali ufficiali dell’operatore (sito web oppure un punto vendita autorizzato) ed avendo con sé l’SMS inviato da Vodafone.