Vodafone, per festeggiare il nuovo anno, regala 2 giorni di Internet Illimitato (solo ad alcuni clienti)

I periodi di festività, si sa, sono i migliori momenti per gli operatori telefonici per proporre promozioni alquanto particolari. Spesso e volentieri si possono osservare varianti speciali delle promozioni presenti sui siti dei gestori, le quali possono presentare uno sconto sul canone mensile o sui contributi di attivazione, o possono presentare delle soglie di traffico decisamente più generose.

L’anno nuovo è appena iniziato e già operatori come Vodafone non tardano a far sentire la propria presenza. Per fortuna, almeno in questo caso, non sarebbe richiesta alcuna cifra per quanto pensato dall’operatore rosso: potremmo considerare ciò come un regalo. Non attendiamo altro tempo, dunque, ed ecco tutti i dettagli della nuova iniziativa di Vodafone Italia.

Vodafone regala ‘Infinito 2 giorni’ ad alcuni fortunati clienti

Stando a quanto emerso da alcune segnalazioni, Vodafone starebbe regalando due giorni di Internet illimitato. Nel dettaglio, la promozione offerta prende il nome di ‘Infinito 2 giorni’ e, per l’appunto, avrebbe una validità pari a due giorni da quando il cliente decide di procedere all’attivazione. Non sono previsti costi per l’attivazione di questa promozione, in quanto si tratta di un omaggio offerto dall’operatore telefonico.

Attenzione però: non tutti possono procedere all’attivazione del regalo. L’operatore rosso specifica che solo i clienti selezionati attraverso un’apposita campagna SMS possono aderire a tale omaggio. Nel caso in cui non foste stati selezionati, tentare di chiamare il servizio clienti si rivelerà un’operazione pressoché inutile a tal fine. Ricordiamo che il traffico illimitato ha validità esclusivamente in Italia e che esso non aggiunge altro traffico dati in Europa, proprio perché si tratta di una promozione gratuita.

Per attivare il regalo, è sufficiente seguire le istruzioni indicate nell’SMS che avete ricevuto. In poche parole, vi basterà contattare il 42100 e seguire le istruzioni della voce guida. Dopo i due giorni di validità, la promozione si disattiverà in automatico senza prevedere ulteriori costi/rinnovi. Il periodo utile per l’attivazione partirebbe dal 31 Dicembre 2019 e si concluderebbe il 3 Gennaio 2020.