Vodafone OneNumber scontata a soli 3 euro al mese (con i primi tre mesi gratis)

In questi ultimi mesi sta iniziando a diffondersi con particolare insistenza il concetto di eSIM. Per chi non sapesse di cosa stessimo parlando, una eSIM, a differenza della SIM tradizionale, non è un componente hardware separato e da inserire nello smartphone ma è un particolare chip integrato in grado di dialogare con le reti di telecomunicazione. Diffuse da tempo negli Stati Uniti d’America, solo in questi ultimi tempi stanno iniziando la loro diffusione anche in Italia.

Tra i primi operatori ad aprire al loro supporto c’è, di sicuro, Vodafone. Tempo fa l’operatore ha lanciato la promozione ‘OneNumber’ dedicata proprio agli ultimi Apple Watch e a tutti i dispositivi compatibili con la tecnologia eSIM. Quest’oggi vi parliamo di un interessante sconto dedicato proprio a questa promozione e che potrebbe rivelarsi potenzialmente interessante.

Vodafone OneNumber scontata a 3 euro al mese, ma solo fino al 7 Gennaio 2020

Come abbiamo appena anticipato, oggi parleremo dell’offerta Vodafone OneNumber e di un interessante sconto, seppur esiguo. Tutti coloro che decidono di procedere all’attivazione di questa promozione potranno beneficiare della gratuità dei primi tre mesi dalla sottoscrizione. Terminato tale periodo, sarà possibile continuare a usufruire di questa promozione al costo di soli 3 euro al mese, invece dei 5 normalmente richiesti.

La promozione è valida solo per le attivazioni pervenute entro e non oltre il 7 Gennaio 2020, salvo eventuali proroghe debitamente comunicate dall’operatore telefonico. Ricordiamo che l’offerta OneNumber si lega a un’altra promozione Vodafone attiva sullo smartphone principale dell’utente e permette di usufruirne senza che sia fisicamente presente tale dispositivo nelle immediate vicinanze.

L’utilizzo di Vodafone OneNumber è limitato al solo territorio italiano: nel caso in cui si decidesse di andare all’estero sarà comunque possibile utilizzare il proprio smartwatch per chiamare, ma solo se è presente uno smartphone nelle vicinanze. Solo gli attuali clienti Vodafone possono attivare questa promozione, sia che siano utenti ricaricabili o in abbonamento. L’unico requisito fondamentale è che la propria promozione disponga di un bundle di traffico dati 4G, cosa ormai assente solo in offerte particolarmente specifiche.