Vodafone Happy New Year: oggi è il turno della promo ‘Happy Video’ offerta gratuitamente per due interi giorni

Tra tutti i programmi fedeltà, quello di Vodafone è probabilmente uno dei più conosciuti. Difficilmente gli altri operatori, almeno per quanto si può notare, riescono ad offrire programmi fedeltà così ricchi come quello dell’operatore rosso (al punto da diventare un punto a favore determinante per procedere all’attivazione di un’offerta). Di solito, il programma Happy premia solo i venerdì del mese ma, per l’inizio dell’anno, Vodafone ha deciso di incrementare ulteriormente i regali offerti.

Da ieri è disponibile, infatti, la nuova iniziativa ‘Happy New Year‘ che presenta un meccanismo molto semplice: si tratta di un ‘Happy Friday’ esteso a tutta la prima settimana del mese di Gennaio (quindi dal 1° al 6 di questo mese). Di conseguenza, tutti i clienti Vodafone (esattamente come per ‘Happy Friday’) possono richiedere un premio diverso per ciascuno di questi giorni (che, tra l’altro, sono stati già oggetto di indiscrezioni da parte di ‘MondoMobileWeb‘).

Ieri è stato il turno dei 6 mesi di abbonamento Tidal Premium completamente gratuiti. Questa volta, invece, arriva un regalo veramente interessante per tutti coloro che adorano guardare video sulle proprie piattaforme preferite. Vodafone, infatti, regala la promo ‘Happy Video’ per due giorni interi. Per chi non lo sapesse, tale promozione prevede la visione gratuita di tutti i video presenti sulle principali piattaforme web (YouTube ne è un esempio, ma potete trovare la lista completa sul sito dell’operatore telefonico) senza consumare i Giga presenti sulla propria offerta.

Le condizioni per procedere all’attivazione di questo regalo sono molto semplici: è necessario effettuare un’esplicita richiesta presso l’area riservata dell’applicazione ‘MyVodafone’ (ovviamente bisogna essere clienti dell’operatore rosso) ed attendere un SMS di avvenuta attivazione del regalo. Ricordiamo che la richiesta può essere fatta solo nel corso di tutta la giornata del 2 Gennaio: dalle 0:00 alle 23:59 ora italiana.

Happy Video, inoltre, prevede alcune condizioni aggiuntive da tenere ben presenti. In primo luogo, la visualizzazione dei video è consentita ad una qualità massima non superiore a 480p: nel caso in cui si tentasse di forzare l’applicazione a una qualità maggiore, è possibile che la visualizzazione si interrompa senza alcun preavviso. Inoltre, è possibile sfruttare Happy Video solo se si hanno Giga disponibili: in caso contrario, non sarà possibile usufruire del regalo di Vodafone. La promo dura per due giorni dall’attivazione, terminati i quali essa si disattiverà in automatico senza chiedere alcuna cifra al cliente.