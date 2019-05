Vodafone Happy Friday: oggi, 17 Maggio, potrete avere 4 Giga di traffico bonus (o un buono da 10 euro presso Mondadori)

La maggior parte degli operatori telefonici, al fine di fidelizzare la propria clientela, propongono una serie di interessanti (o meno) programmi fedeltà. Si tratta di particolari iniziative volte a premiare il cliente che rimane tale pagando, di mese in mese, il canone richiesto dalla propria promozione. Spesso, non a caso, l’accesso ai programmi fedeltà è totalmente gratuito e costituisce un valore aggiunto da non sottovalutare.

In questo senso, Vodafone Italia è uno degli operatori telefonici più attivi. Il proprio programma fedeltà ‘Happy’, attivo ormai da molto tempo, costituisce un appuntamento fisso del venerdì per tutti i clienti dell’operatore che possono beneficiare di sconti e agevolazioni più o meno importanti. Ecco, dunque, cosa ha previsto Vodafone per la giornata di oggi, Venerdì 17 Maggio.

Vodafone offre 4 giga di traffico bonus o un buono da spendere presso Mondadori

Come anticipato poco fa, i principali regali (ma non i soli) proposti da Vodafone sono due. Il primo regalo consiste in 4 giga di traffico dati aggiuntivo che si sommano a quelli normalmente previsti dalla vostra tariffa. La promozione dura una settimana dall’attivazione e, raggiunto tale termine temporale oppure la soglia massima prevista, l’utente continuerà a navigare secondo la propria tariffa telefonica senza incorrere in vincoli o costi aggiuntivi.

Altri clienti, invece, potranno ricevere un buono sconto da spendere presso i Mondadori Store. Il buono ha un valore pari a 10 euro e potrà essere utilizzato su una spesa di minimo 30 euro. Il buono è valido fino al 30 giugno di quest’anno e può essere applicato anche su articoli in promozione. Non è invece valido se cumulato con altre Gift Card dell’omonima catena. Da tale iniziativa sono esclusi gli e-book, le Gift card, i libri di testo, i prodotti da edicolante (riviste, ad esempio), le ricariche telefoniche ed altre categorie di prodotto meglio evidenziate nel regolamento dell’iniziativa.

Questi, però, potrebbero non essere gli unici regali proposti dall’operatore rosso. In quest’articolo, infatti, citiamo solo alcuni dei possibili omaggi proposti da Vodafone. Non disperate però: se il vostro regalo non dovesse incontrare le vostre esigenze, sarà sufficiente attendere la prossima settimana per un nuovo Happy Friday.