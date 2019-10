Vodafone esagera e offre, non proprio a poco, minuti illimitati e 100 Giga

Scegliere la giusta tariffa telefonica non è mai stata (e non lo sarà mai) una delle scelte più facili da compiere. Specie in questi ultimi tempi, il mercato è diventato alquanto vario al punto che differenti categorie di utenti possono accedere ad offerte molto diverse, sia in termini di costi che in termini di consistenza del pacchetto stesso (basti pensare alle offerte winback). Ciò rende difficile scegliere la promozione più adatta alle proprie esigenze, rendendo necessaria un’attenta analisi da parte del cliente.

Nell’ottica di agevolare questo processo, oggi proponiamo una nuova offerta appena lanciata da Vodafone e che potrebbe rivelarsi alquanto interessante. Precisiamo fin da subito che non si tratta di un’offerta molto economica ma, in compenso, può essere potenzialmente attivata da una grossa platea di clienti.

Vodafone Special 100 GB è dedicata ai già clienti.

L’offerta di cui stiamo per parlare prende il nome di Vodafone Special 100 Giga e prevede le seguenti soglie di traffico, calcolate su base mensile:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali (ad eccezione di tutti quelli per cui è previsto un pagamento supplementare.

verso tutti i numeri nazionali (ad eccezione di tutti quelli per cui è previsto un pagamento supplementare. 100 GB, di traffico dati da utilizzare sul suolo italiano (ed europeo, seguendo le condizioni di uso lecito e corretto).

L’attivazione di questa offerta comporta il pagamento di un canone mensile pari a 15 euro oltre ad un contributo di attivazione pari ad 1 euro (attenzione: le condizioni economiche potrebbero essere differenti da cliente a cliente). Non tutti possono attivare questo piano, ma possono farlo solo gli attuali clienti Vodafone selezionati (la selezione può essere comunicata mediante SMS, sito internet dell’operatore, applicazione MyVodafone o chiamata proveniente da un numero dei call center dell’operatore).

La navigazione è concessa solo effettuando la connessione presso uno dei seguenti APN abilitati: mobile.vodafone.it, iphone.vodafone.it, wap.omnitel.it, web.omnitel.it. La disattivazione può essere portata a termine in qualunque momento, sebbene si debba tener presente che non si può più riattivare in seguito questa promozione (salvo diversa comunicazione di Vodafone).