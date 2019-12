Vodafone e Wind Tre severamente multate dall’Antitrust: ecco perchè

La maggior parte di noi conosce bene le cosiddette ‘offerte winback‘. Per i pochi che non sapessero di cosa stiamo parlando, si tratta di offerte particolarmente convenienti e pensate per sottrarre clienti ad un operatore concorrente oppure, in alternativa, per riacquistare degli ex-clienti. Per farvi capire meglio, si tratta di promozioni che non si trovano sulla home page di un sito di telefonia mobile, ma sono proposte mediante altri canali, principalmente gli SMS.

Non si tratta, spesso e volentieri, di offerte chiare e trasparenti: gli SMS che ricevete espongono i dettagli principali della promozione limitandosi a rimandare il cliente presso un punto vendita dell’operatore telefonico. Questo pare che non sia andato troppo a genio all’Antitrust, il quale avrebbe inflitto multe abbastanza pesanti sia a Vodafone che a Wind Tre.

Vodafone e Wind Tre non avrebbero informato il cliente su alcuni dettagli ‘secondari’

Nello specifico, secondo l’autorità Vodafone e Wind Tre avrebbero violato l’articolo 22 del Codice del Consumo non fornendo chiare informazioni sulle offerte personalizzate, ossia le ‘winback’. Nei messaggi SMS che ricevete, infatti, sono spesso riportate le soglie di traffico e il prezzo proposto del canone mensile senza che siano citati vincoli e ulteriori servizi e costi accessori non espressamente richiesti.

Sempre secondo l’autorità, questa pratica commerciale indurrebbe il consumatore in errore facendogli prenedere una decisione commerciale che, in altre circostanze, potrebbe non aver ugualmente preso. Parlando di numeri, la multa comminata a Wind Tre ammonta a 4,3 milioni di euro, mentre per Vodafone si arriva addirittura a 6 milioni.

Proprio quest’ultimo operatore non ci sta: stando alla risposta di Vodafone, l’operatore ritiene di aver adottato misure di trasparenza adeguate e non, di certo, scorrette. Nello specifico, l’operatore tiene a sottolineare che in tutti i propri SMS è presente un particolare link che rimanda ad una specifica pagina web, nella quale possono essere trovati tutti i dettagli relativi alla promozione proposta al consumatore. Nessuna risposta, almeno per il momento, da parte di Wind Tre.