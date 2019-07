Uno dei fattori più temuti, specie nel mercato della telefonia, riguarda le rimodulazioni tariffarie. Si tratta di vari aumenti sul canone mensile che l’operatore telefonico, per vari motivi, ritiene opportuno applicare. Di solito si tratta di rivisitazioni leggere sul prezzo della promozione e, spesso e volentieri, l’operatore sceglie anche di consegnare omaggi di vario tipo.

Quest’oggi, non a caso, parleremo di Vodafone e di una rimodulazione di cui si è già sentito parlare da tempo per altre offerte. Capita, a volte, che i clienti siano inclusi nelle rimodulazioni ‘a scaglioni’, fermo restando l’obbligo dell’operatore di informare tutti coloro che saranno coinvolti. Vediamo, quindi, a chi riguarda questa rivisitazione del canone mensile.

Vodafone, alcune offerte Special subiranno un rincaro dal prossimo 28 Luglio

In precedenza si era parlato di un aumento di alcune offerte Vodafone a partire dal 15 Luglio 2019. Alcuni clienti, chiamando il numero gratuito 42590, hanno scoperto di essere coinvolti in una rimodulazione tariffaria, ma applicata a partire da due settimane dopo (ossia dal 28 Luglio 2019). È il caso di alcuni clienti della Vodafone Special Unlimited, la quale offre minuti ed SMS illimitati, oltre a 50 GB di traffico dati.

In realtà, non tutti i clienti aventi tale piano potrebbero essere coinvolti. Vodafone è solita offrire promozioni differenti l’una dall’altra utilizzando lo stesso nome commerciale (questa offerta prevede ben 5 canoni diversi, a seconda di vari fattori). In ogni caso, per verificare ciò basta chiamare il numero 42590.

Le condizioni della rimodulazione rimangono le stesse: è previsto un aumento del canone mensile a partire dal 28 Luglio pari a 1.98 euro e, come misura compensativa, il cliente potrà aggiungere un bundle di traffico dati gratuito pari a 20 GB ogni mese per un anno.

Vodafone, alcuni ex-clienti potranno attivare la ‘Special Minuti 50GB’

Molto più serena è la situazione, invece, dei vecchi clienti dell’operatore telefonico. Alcuni di essi, a patto che abbiano rilasciato il debito consenso al reparto commerciale di Vodafone, potranno attivare la ‘Special Minuti 50GB’ fino al prossimo 1° Luglio. È ovviamente un’offerta del tipo winback e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali (eccetto quelli a pagamento) e 50 GB di traffico dati in Italia.

La promozione ha un costo di 6.99 euro al mese, prevede un contributo iniziale pari a 6.01 euro, oltre ad un non meglio precisato contributo per l’acquisto della SIM. Per poter attivare la promozione, è necessario aver ricevuto uno specifico SMS da parte dell’operatore telefonico (l’attivazione deve essere completata in un punto vendita dell’operatore).