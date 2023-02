Vivo Y56: ufficiale lo smartphone medio-gamma con Mediatek Dimensity 700

Ascolta questo articolo

Sempre impegnata nel lanciare nuovi smartphone, la cinese Vivo del gruppo BBK Electronics (che controlla anche Realme, iQOO, OnePlus, Oppo Dizo) ha annunciato un altro smartphone, della serie Y, il Vivo V56, che fa il suo esordio in India, nei negozi off-line e nello store online del brand al prezzo di 19.999 rupie (circa 225 euro), con uno sconto di 1.000 rupie (11 euro) usando particolari carte di credito o debito circolanti localmente.

Vivo Y56 misura 164.05 × 75.6 × 8.15mm e ha un peso di 184 grammi. Esteticamente ha un piccolo notch a goccia in alto sul davanti, fronteggiato in basso dal minuscolo mento. Dietro, sulla back cover disponibile nei colori Orange Shimmer e Black Engine, un sistema a doppio anello supporta la dual camera posteriore. Lo scanner per le impronte digitali è posto di lato, implementato in quello che è il pulsante di accensione / spegnimento, sotto il bilanciere del volume.

Il display del Vivo Y46, con screen-to-body del 90,6% e rapporto d’aspetto a 20;9, è un LCD IPS da 6,58 pollici, risoluto in FullHD+ (2408 × 1080 pixel), con una modalità di protezione della vista dalla luce blu. La fotocamera anteriore del Vivo Y56 è un sensore da 16 megapixel (f/2.0) mentre, dietro, vi è un sensore principale Samsung ISOCELL JN1 da 50 megapixel (f/1.8, pixel da 0.64 micrometri) e un sensore secondario da 2 megapixel (f/2.4) per l’effetto Bokeh.

L’app fotografica preinstallata sul Vivo Y56 supporta la modalità Pro, la modalità Super Night, lo slot motion, il time-lapse, il Live Photo, la scansione dei documenti, il Ritratto e gli adesivi in realtà aumentata. Il chipset scelto per il Vivo Y56 è l’octacore MediaTek Dimensity 700 a 7 nanometri, che porta in dote il 5G standalone e non. La RAM, da 8 GB, guadagna altri 8 GB virtualmente (Extended RAM 3.0), sottraendoli allo storage UFS 3.1 da 128 GB, espandibile via microSD.

La batteria, da 5.000 mAh, con tecnologia UltraSave per ridurre i consumi della CPU, si carica rapidamente a 18W via microUSB Type-C con OTG. Sempre in quota hardware, spiccano il GPS (Beidou, Glonass, Galileo, QZSS), il Wi-Fi dual band, il Bluetooth 5.1, e anche il 4G. Sotto l’interfaccia FuntouchOS 13, si cela il sistema operativo Android 13.